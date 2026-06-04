مەملەكەت باسشىسى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ اعا كەڭەسشىسى ارە لايتستوۋندى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە قاتىسۋىنىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتىپ، ۇيىم اياسىندا ناتيجەلى ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا بەيىل ەكەنىن جەتكىزدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ءبىز بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى رەتىندە اتالعان ينستيتۋتتىڭ جاھاندىق قاۋىپسىزدىك پەن ديالوگتى نىعايتۋعا ءتيىمدى ىقپال ەتەتىنىنە سەنىمدىمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
كەزدەسۋدە گازا سەكتورىنداعى احۋالدى تۇراقتاندىرۋعا ۇلەس قوسۋدى كوزدەيتىن قازاقستان باستامالارى تالقىلاندى. بۇل الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قولداۋ باعىتتارىن قامتيدى.
ارە لايتستوۋن قازاقستان پرەزيدەنتى مەن حالقىن مەملەكەتتىك رامىزدەر كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، ەلىمىزگە بەيبىتشىلىك جانە باق-بەرەكە تىلەدى. سونداي-اق ول مەملەكەت باسشىسىنا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ ىستىق ىقىلاسى مەن لەبىزىن جەتكىزدى.
بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ وكىلى قازاقستاننىڭ وسى جانە باسقا دا حالىقارالىق ۇيىمدار جۇمىسىنا بەلسەنە قاتىساتىنىن، سونىڭ ىشىندە يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ جونىندە شەشىم قابىلداعانىن جوعارى باعالادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ارە لايتستوۋن كولىك-لوگيستيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق، TRIPP جانە ورتا ءدالىز اياسىنداعى ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى. قازاقستاننىڭ ءوڭىرارالىق ءوزارا بايلانىستى نىعايتۋعا جانە حالىقارالىق كولىك باعدارىن ءارتاراپتاندىرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتاتىنى اتاپ ءوتىلدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت پەن ۇيىم وكىلى ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى كۇن تارتىبىندەگى اۋقىمدى ماسەلەلەر بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
ايتا كەتەلىك ترامپ توقايەۆ پەن قازاقستاندى بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە شاقىرعان ەدى. گازا بويىنشا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە ون توعىز ەل قول قويدى.