مەملەكەت باسشىسى بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن باردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ كەلۋىنە وراي بەلگيا استاناسىنىڭ اۋەجايىندا قۇرمەت قاراۋىلى روتاسى ساپ تۇزەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتى ەۋروپا وداعىنىڭ ورتالىق ازيا بويىنشا ارنايى وكىلى ەدۋاردس ستيپرايس پەن باسقا دا رەسمي تۇلعالار قارسى الدى.
ەرتەڭ ەۋروپالىق كەڭەستىڭ شتاب-پاتەرىندە ەۋروپا وداعىنىڭ باسشىلارى انتونيۋ كوشتامەن جانە ۋرسۋلا فون دەر ليايەنمەن ەكىجاقتى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلەدى.
ساپار اياسىندا ءبىرقاتار ماڭىزدى بىرلەسكەن قۇجاتقا قول قويىلادى.
ايتا كەتەلىك توقايەۆ قازاقستان ەۋروپالىق وداقپەن ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە دايىن ەكەنىن ايتقان ەدى.