مەملەكەت باسشىسى بەلارۋس پرەزيدەنتىن تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بەلارۋس پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر لۋكاشەنكونى بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
- بەلارۋس حالقىنىڭ بىرلىگىن، ۇلتتىق رۋحىنىڭ مىقتىلىعىن جانە ەلدىڭ جاسامپازدىق پەن وركەنيەت جولىنداعى باتىل قادامىن ايشىقتايتىن بۇل ايتۋلى كۇننىڭ سيمۆولدىق ءمانى ەرەكشە. قازاقستاندىقتار باۋىرلاس بەلارۋس حالقىنا ايرىقشا ىقىلاس تانىتىپ، ونىڭ ءتول مادەنيەتى مەن باي داستۇرىنە زور قۇرمەتپەن قارايدى، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن بەلارۋس اراسىندا دوستىق پەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك رۋحىنا ساي جەمىستى ءارى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق جولعا قويىلعانىن اتاپ ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر لۋكاشەنكونىڭ جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس، ال بەلارۋس حالقىنا باق-بەرەكە تىلەدى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى كانادا پرەمەر-ءمينيسترىن ۇلتتىق مەرەكەمەن قۇتتىقتاعانىن جازعانبىز.