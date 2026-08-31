KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    پرەزيدەنت ق ر قاۋىپسىزدىك كەڭەسى الدىندا تۇرعان باسىم مىندەتتەردى ايقىندادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايدا بالايەۆانى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    лава государства принял заместителя Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Аиду Балаеву
    فوتو: اقوردا

    كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىنىڭ قۇرىلۋىنا بايلانىستى ءبىرقاتار باسىم مىندەتتەردى ايقىندادى.

    پرەزيدەنتكە تىكەلەي باعىناتىن جانە ەسەپ بەرەتىن جاڭا مەملەكەتتىك ورگان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى، زاڭ مەن ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىمەن اينالىسادى.

    بيلىك جانە ساياسات اقوردا قاسىم-جومارت توقايەۆ
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور