پرەزيدەنت ق ر قاۋىپسىزدىك كەڭەسى الدىندا تۇرعان باسىم مىندەتتەردى ايقىندادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايدا بالايەۆانى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋدە قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىنىڭ قۇرىلۋىنا بايلانىستى ءبىرقاتار باسىم مىندەتتەردى ايقىندادى.
پرەزيدەنتكە تىكەلەي باعىناتىن جانە ەسەپ بەرەتىن جاڭا مەملەكەتتىك ورگان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى، زاڭ مەن ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىمەن اينالىسادى.