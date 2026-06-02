مەملەكەت باسشىسى «اتلەتيكو دە مادريد قازاقستان» فۋتبول اكادەمياسىنا باردى
قونايەۆ. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ وڭىردەگى بىرەگەي سپورت جوباسى - «اتلەتيكو دە مادريد قازاقستان» حالىقارالىق دەڭگەيدەگى فۋتبول اكادەمياسىنىڭ قىزمەتىمەن تانىستى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
مەملەكەت باسشىسى اكادەميانىڭ 180 بالاعا ارنالعان جاتاقحاناسىن ارالاپ كوردى. قازىر مۇندا ەلىمىزدىڭ ءار تۇكپىرىنەن كەلگەن 116 بالا جاتتىعادى.
- اكادەميا ويىنشىلارىن يسپاندىق باپكەرلەر ىرىكتەپ، وعان قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىنەن 4 مىڭنان اسا بالا قاتىستى. ورتالىقتا جاس فۋتبولشىلاردىڭ تولىققاندى وقۋ ۇدەرىسىنە، جاتتىعۋلارى مەن جەكە دايارلىعىنا بارلىق جاعداي جاسالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا اكادەميانى دامىتۋ جانە سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى كەڭەيتۋ جوسپارى كورسەتىلدى. وسى ورايدا جاساندى كوگالى بار ەكى اشىق فۋتبول الاڭىن، 500 ورىندىق جابىق مانەج جانە اكىمشىلىك-تۇرمىستىق كەشەننىڭ جاڭا عيماراتىن سالۋ كوزدەلگەن.
پرەزيدەنتكە اكادەميا ورنىن تاڭداۋدا بالالاردى شىڭداي تۇسەتىن تابيعات فاكتورلارى ەسكەرىلگەنى ايتىلدى.
الماتى وبلىسىنىڭ تالعار اۋدانىنداعى تاۋدىڭ تازا اۋاسى مەن جاعىمدى كليمات بالا اعزاسىنىڭ تەز قالپىنا كەلۋىنە سەپتىگىن تيگىزەدى.
- بۇدان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ جابىندىسى FIFA تالاپتارىنا ساي كەلەتىن فۋتبول الاڭىن كوردى، سونداي-اق دوپتى يگەرۋ تەحنيكاسى مەن يسپان ادىستەمەسى بويىنشا كوماندالىق ءىس-قيمىل داعدىلارىن پىسىقتاۋعا كىرىسكەن جاس فۋتبولشىلاردىڭ جاتتىعۋىن تاماشالادى، - دەپ حابارلادى اقوردادان.
ءىس-شاراعا يسپانيانىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى لۋيس فرانسيسكو مارتينەس مونتەس، «اتلەتيكو مادريد» فۋتبول كلۋبى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى داۆيد ۆيليا، اتالعان كلۋبتىڭ اكادەميا ىستەرى جانە حالىقارالىق دامۋ جونىندەگى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ماريا تەرەسا كيريۆي قاتىستى.
ەسكە سالا كەتەيىك، پرەزيدەنت جۇمىس ساپارىمەن الماتى وبلىسىنا باردى.