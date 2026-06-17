مەملەكەت باسشىسى مارات وماروۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى مارات وماروۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اگەنتتىك ءتوراعاسىنىڭ «ەكونوميكانى ىرىقتاندىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىقتى ىسكە اسىرۋعا ارنالعان ەسەبىن تىڭدادى.
مارات وماروۆ اتالعان جارلىقتى ورىنداۋ اياسىندا كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردى قىسقارتۋ جانە باسەكەلەستىكتى دامىتۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىس اتقارىلىپ جاتقانى تۋرالى باياندادى.
جەكەشەلەندىرۋ جونىندەگى ۇلتتىق كەڭسەنىڭ تىكەلەي قاتىسۋىمەن 2026-2030-جىلدارعا ارنالعان كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرى مەن مەملەكەتتىك مەنشىك وبەكتىلەرىن وڭتايلاندىرۋ جوسپارى بەكىتىلدى.
باسەكەلەستىك ورتاعا بەرىلەتىن اكتيۆتەردىڭ جيىنتىق كىرىسى 3,4 تريلليون تەڭگە. مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ ناتيجەلەرىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى. قابىلدانعان شارالار ءبىر كوزدەن ساتىپ الۋ ۇلەسىن 39 پايىزدان 24 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. سونىڭ ارقاسىندا جالپى بيۋجەت اياسىنداعى باسەكەلى ساتىپ الۋ ۇلەسى 6,2-8,1 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى.
بيزنەس سۋبەكتىلەرىنىڭ تاۋار نارىقتارىنا كىرۋىنە توسقاۋىل قوياتىن كەدەرگىلەردى جويۋ جۇمىستارى، ماڭىزدى نارىقتارداعى ءونىمسىز دەلدالداردان ارىلۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالار، سونداي-اق سيفرلىق ەكونوميكانى رەتتەۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ازىرلەۋ جونىندەگى باستامالار تۋرالى مالىمەت بەردى.
باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ سالاسىنداعى زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردىڭ التىنشى پاكەتى بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىسقا توقتالدى.
زاڭ جوباسىندا باسەكەلەستىك ساياساتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، مونوپوليالانعان نارىقتارداعى باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە، مونوپولياعا قارسى رەتتەۋدى جەتىلدىرۋگە جانە ەكونوميكانىڭ مەملەكەتتىك سەكتورداعى ۇلەسىن ودان ءارى قىسقارتۋعا باعىتتالعان جەتى جۇيەلى باعىت كوزدەلگەن.
كەزدەسۋ سوڭىندا پرەزيدەنت اگەنتتىك ءتوراعاسىنا ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى.
بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر ءمينيسترى پرەزيدەنتكە ەسەپ بەرگەن ەدى.