مەملەكەت باسشىسى التىن وردا مۇراسىنا ارنالعان تاقىرىپتىق كورمەمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ التىن وردا تاريحىنا قاتىستى ارحەولوگيالىق، جازبا جانە مادەني جادىگەرلەر قويىلعان ەكسپوزيتسيانى ارالاپ كوردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنا 70 ارحەولوگيالىق جانە ساۋلەتتىك ەسكەرتكىشتى قامتيتىن ينتەراكتيۆتى كارتا، سونىڭ ىشىندە 17 نىسانعا كەڭەيتىلگەن سيپاتتاما، اۋەدەن تۇسىرىلگەن فوتوسۋرەتتەر مەن 3D ۆيزۋاليزاتسيا كورسەتىلدى.
كورمەدەگى نەگىزگى جادىگەرلەردىڭ ءبىرى - ءداۋىر بيلەۋشىلەرى مەن تاريحي تۇلعالار تۋرالى گەنەالوگيالىق مالىمەتتەردى قامتيتىن «حاندار شەجىرەسى» اتتى قولجازبا.
سونىمەن قاتار كاتالون اتلاسى، جازبا دەرەكتەر، تەڭگەلەر جانە تۇرمىستىق بۇيىمدار بار. جازبا مۇرالار اراسىندا 3 جارلىق، 4 ديپلوماتيالىق حات پەن 21 قولجازبا ءتۇپنۇسقا جانە ەلەكتروندى فورماتتا ۇسىنىلعان.
كورمەنىڭ ماقساتى - التىن وردانىڭ تاريحي-مادەني مۇراسىن جان-جاقتى ناسيحاتتاۋ جانە ونىڭ عىلىمي زەرتتەۋ اياسىن كەڭەيتۋ.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا «التىن وردا - دالا وركەنيەتىنىڭ ۇلگىسى: تاريح، ارحەولوگيا، مادەنيەت، بىرەگەيلىك» اتتى حالىقارالىق سيمپوزيۋم بولعان ەدى.