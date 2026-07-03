مەملەكەت باسشىسى الەۋمەتتىك-مادەني ساياساتتى جەتىلدىرۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا مادەنيەت، اقپارات جانە الەۋمەتتىك ساياسات سالالارىندا جاڭا كونستيتۋتسيا ەرەجەلەرىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسى، سونداي-اق ازاماتتاردىڭ تۇرمىس ساپاسىن كوتەرۋدى كوزدەيتىن مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى باعىتتارى باياندالدى.
ايدا بالايەۆا زاڭنامانى جاڭا اتا زاڭعا سايكەستەندىرۋ، مەملەكەتتىك اقپاراتتىق ساياساتتى جەتىلدىرۋ، سيفرلىق كەڭىستىكتى ىلگەرىلەتۋ، ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىمەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋ، سونداي-اق وتباسى جانە جاستار ساياساتى، ۆولونتەرلىك قىزمەت پەن قوعامدىق باقىلاۋ سالالارىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى مالىمەت بەردى.
- جاڭا ءبىلىم، عىلىمي-اعارتۋشىلىق جانە شىعارماشىلىق نىساندارىن قۇرۋ، ءداستۇرلى ونەردى قولداۋ مەن بىلىكتى مامان دايارلاۋ باعىتتارىندا ەلىمىزدىڭ مادەني ينفراقۇرىلىمىن جانداندىرۋ جونىندەگى ۇسىنىستاردى جەتكىزدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساياساتتى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىنە ايرىقشا نازار اۋدارىلدى.
- ءبىلىم، عىلىم، دەنساۋلىق ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ، جۇمىسپەن قامتۋ، سپورت جانە تۋريزم سالالارىن وركەندەتۋ جايىندا اڭگىمەلەدى. ۆەدومستۆوارالىق ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋگە، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا، زاماناۋي سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە جانە الەۋمەتتىك سالا ينفراقۇرىلىمىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلدى، - دەپ حابارلادى اقوردادان.
پرەزيدەنت مادەنيەت، اقپارات جانە الەۋمەتتىك دامۋ سالالارىنداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى ودان ءارى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار تاپسىرما جۇكتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى «پسيحولوگيالىق قىزمەت تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭىنا قول قويدى.