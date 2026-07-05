مەملەكەت باسشىسى الجير پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ابدەلماجيد تەببۋن مەن ونىڭ وتانداستارىن ءالجيردىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- ءبىز ءالجيردى اراب الەمىندەگى سەنىمدى سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ءبىرى دەپ قاراستىرامىز. بەرىك دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قازاق-الجير قارىم-قاتىناستارى حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا ۇدايى دامي بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ابدەلماجيد تەببۋننىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس الجير حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى ۇلتتىق دومبىرا كۇنىمەن قۇتتىقتادى.