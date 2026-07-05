KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى الجير پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ابدەلماجيد تەببۋن مەن ونىڭ وتانداستارىن ءالجيردىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.

    ا
    Фото: Ақорда

    - ءبىز ءالجيردى اراب الەمىندەگى سەنىمدى سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ءبىرى دەپ قاراستىرامىز. بەرىك دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قازاق-الجير قارىم-قاتىناستارى حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا ۇدايى دامي بەرەتىنىنە سەنىمدىمىن، - دەپ جازىلعان جەدەلحاتتا.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ ابدەلماجيد تەببۋننىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس الجير حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندىقتاردى ۇلتتىق دومبىرا كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور