مەملەكەت باسشىسى الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ بارىسىمەن تانىستى
قونايەۆ. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ الماتى وبلىسىنا جۇمىس ساپارى الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ جوسپارىمەن تانىسۋدان باستالدى.
قازىرگى كەزدە قالا اۋدانى 88 مىڭ گەكتاردى قۇرايدى. شاھار 2050 -جىلعا دەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن دامىتىلاتىن 4 ارناۋلى اۋماققا بولىنگەن. سونىمەن قاتار قالانىڭ نەگىزگى دامۋ ايماقتارى مەن تابىس كوزدەرى ايقىندالىپ جاتىر. ماگيسترالدى ينفراقۇرىلىمدى ىلگەرىلەتۋ بويىنشا جول كارتاسى قولعا الىنعان.
باسقارۋدىڭ جاڭا مودەلىن قالىپتاستىراتىن كونستيتۋتسيالىق زاڭ قابىلداندى.
بۇگىندە Gate City تۇرعىن ءۇي الابى جەدەل وركەندەپ كەلەدى. مۇندا «جايلى مەكتەپ» بوي كوتەرىپ، «ماريەۆەن فۋد»، «كناۋف»، Fruit Art Dolce Pharm جانە الماتى جەلدەتكىش زاۋىتى سەكىلدى جۇيە قۇرايتىن كاسىپورىندار جۇمىس ىستەيدى.
بۇدان بولەك، 53 ينۆەستيتسيالىق جوبادان تۇراتىن پۋل جاساقتالدى. ونىڭ جالپى سوماسى 2 تريلليون تەڭگەدەن اسادى.
اتاپ ايتقاندا، PepsiCo كومپانياسى ورتالىق ازياداعى كارتوپ وڭدەيتىن ەڭ ءىرى زاۋىت سالىپ جاتىر. Mars Petcare كومپانياسى ءۇي جانۋارلارىنا ارنالعان ازىق وندىرەتىن وڭىردەگى العاشقى زاماناۋي ءارى بىرەگەي جوبانى قولعا الدى. KHAN TENGRI BIOPHARMA كومپانياسى ءدارى-دارمەك پەن مەديتسينالىق قوندىرعىلار شىعارۋمەن اينالىسادى. «يستكومترانس» جانە G- Trans كومپانيالارى لوگيستيكالىق كلاستەر قۇرۋدا.
مەملەكەت باسشىسىنا Iconic Complex جوباسى تانىستىرىلدى. بۇل الاتاۋداعى كوپفۋنكتسيونالدى وزىق كەشەن سانالادى. قالاداعى نەگىزگى نىساننىڭ ءبىرى Gate District اۋدانىندا بوي كوتەرمەك.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت جۇمىس ساپارىمەن الماتى وبلىسىنا بارعانى حابارلاندى.