مەملەكەت باسشىسى پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريفكە حات جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريفتى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمنىڭ قول قويىلۋىنا دانەكەر بولعان ديپلوماتيالىق ارەكەتىنىڭ ناتيجەلى اياقتالۋىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
پرەزيدەنت وسى تاريحي كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە ىقپال ەتكەن پاكىستاننىڭ كونسترۋكتيۆتى ءرولىن جوعارى باعالاپ، شاحباز شاريفتىڭ كورەگەن كوشباسشىلىعىن جانە ونىڭ قاقتىعىستاردى بەيبىت جولمەن شەشۋ قاعيداتىن دايەكتى تۇردە جاقتايتىنىن اتاپ ءوتتى.
مەملەكەت باسشىسى اتالعان ۋاعدالاستىق تاياۋ شىعىستا جانە تۇتاس الەمدە ۇزاقمەرزىمدى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ تۇرعىسىنان ايرىقشا مانگە يە ەكەنىنە نازار اۋداردى.
سونداي-اق پرەزيدەنت يسلاماباد وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك پەن مەملەكەتتەر اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسۋىن جالعاستىرا بەرەتىنىنە ءۇمىت ارتاتىنىن جەتكىزدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاننىڭ پاكىستانمەن سان قىرلى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە دايىن ەكەنىن راستاپ، پرەمەر-ءمينيستردىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن پرەزيدەنت اتىراۋ، جامبىل، ماڭعىستاۋ جانە ۇلىتاۋ وبلىستارى اكىمدەرىنە تاپسىرما بەردى.