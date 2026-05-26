مەملەكەت باسشىسى ماگاتە باس ديرەكتورى رافاەل گروسسيدى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - كەزدەسۋدە قازاقستاننىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكپەن ىقپالداستىق پەرسپەكتيۆاسى، سونداي-اق يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ سالاسى بويىنشا جاھاندىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
پرەزيدەنت قازاقستان ماگاتە-مەن ۇزاق جىلدار بويعى سەرىكتەستىكتى جوعارى باعالايتىنىن، سونداي-اق رافاەل گروسسيدىڭ جەتەكشىلىگىمەن ۇيىم يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا جانە اتوم قۋاتىن بەيبىت ماقساتتا قولدانۋعا ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
- ءسىزدىڭ 2023-جىلى ءساۋىر ايىندا قازاقستانعا جاساعان العاشقى ساپارىڭىز ءوزارا بايلانىستاردى دامىتۋعا تىڭ سەرپىن بەردى. يادرولىق قارۋسىزدانۋ جانە جاپپاي قىرىپ-جويۋ قارۋىن تاراتپاۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ۇستانىمىمىز ۇقساس دەپ ويلايمىن. دەگەنمەن الەمدە اسا كۇردەلى احۋال قالىپتاسىپ وتىر. بۇل جاھاندىق پروبلەمانى شەشۋ جولدارىن ىزدەۋدە كۇش بىرىكتىرۋدى تالاپ ەتەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ماگاتە-مەن ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ تۋرالى 2036-جىلعا دەيىنگى جول كارتاسىنا جانە يادرولىق مەديتسينا مەن عىلىمدى دامىتۋ سالاسى بويىنشا ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويىلعانىن قۇپتادى.
باس ديرەكتور قازاقستاننىڭ الەمدەگى يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى جانە جاپپاي قىرىپ-جوياتىن قارۋدى تاراتپاۋ رەجيمىن نىعايتۋ باعىتىنداعى ءىس-قيمىلىنا جوعارى باعا بەردى
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ الەمدەگى ابىروي-بەدەلىنە، يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى، ديالوگ پەن كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋدە دايەكتى ءرول اتقارىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.
اگەنتتىك جەتەكشىسى ەلىمىزدى ا ە س سالۋ بويىنشا وتكەن جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمنىڭ ناتيجەسىندە اتوم ەنەرگياسىن دامىتۋ باعدارلاماسىنىڭ ىسكە اسىرىلا باستاۋىمەن قۇتتىقتادى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ يادرولىق قاۋىپسىزدىك پەن مەملەكەتارالىق سەنىمدى نىعايتۋعا باعىتتالعان جاھاندىق كۇش-جىگەرگە قوسىلۋعا الداعى ۋاقىتتا دا بەيىل ەكەنىن مالىمدەدى.
وسى رەتتە قاسىم-جومارت توقايەۆ ءتيىستى حالىقارالىق ۋاعدالاستىق بولعان جاعدايدا، ەلىمىز ىزگى نيەتتى كوزدەپ، يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى توڭىرەگىندەگى ماسەلەنىڭ شەشىلۋىنە اتسالىسۋعا دايىن ەكەنىن تاعى دا راستادى.
رافاەل گروسسي قازاقستاننىڭ جاھاندىق يادرولىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ ىسىندەگى ماڭىزى مەن ءرولىن اتاپ ءوتىپ، ەلىمىزدىڭ يگى باستاماسىنا قولداۋ ءبىلدىردى. ماگاتە باسشىسى ىقتيمال كەلىسىمدەردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن قازاقستان ساياسي بەدەلگە، ءتيىستى ينفراقۇرىلىم مەن عىلىمي-تەحنيكالىق بازاعا يە ەكەنىن جەتكىزدى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنت بۇۇ باس حاتشىسى لاۋازىمىنا ۇمىتكەر رافاەل گروسسيگە ساتتىلىك تىلەدى.
