مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتىن تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى جەدەلحاتتا ەلىمىز قۇراما شتاتتارمەن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار جوعارى دەڭگەيدەگى ساياسي ديالوگقا جانە ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنىنا توقتالدى.
پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋ، ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ورنىقتى دامۋ باستامالارىن ىلگەرىلەتۋ باعىتىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرۋعا ازىرلىگىن راستادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپقا باق-بەرەكە جانە ا ق ش حالقىنىڭ يگىلىگى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.