KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    مەملەكەت باسشىسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپقا قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتىن تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ا
    Фото: Ақорда

    مەملەكەت باسشىسى جەدەلحاتتا ەلىمىز قۇراما شتاتتارمەن كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا بەيىل ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار جوعارى دەڭگەيدەگى ساياسي ديالوگقا جانە ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ دامۋ قارقىنىنا توقتالدى.

    پرەزيدەنت قازاقستاننىڭ بەيبىتشىلىكتى ساقتاۋ، ءوزارا تۇسىنىستىك پەن ورنىقتى دامۋ باستامالارىن ىلگەرىلەتۋ باعىتىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستى جالعاستىرۋعا ازىرلىگىن راستادى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپقا باق-بەرەكە جانە ا ق ش حالقىنىڭ يگىلىگى جولىنداعى جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق قاسىم-جومارت توقايەۆ
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور