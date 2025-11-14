ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:55, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    «ۇلكەن جيىرمالىق»: قىتاي، ا ق ش جانە رەسەي جەتەكشىلەرىنسىز وتەتىن سامميت

    استانا. KAZINFORM - يوحاننەسبۋرگتە وتەتىن الداعى G20 سامميتىنە قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ ەمەس، پرەمەر-مينيستر لي شياڭ قاتىسادى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.

    Ҳиндистон
    Фото: ЎзА

    قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇل تۋرالى 13-قاراشادا حابارلادى.

    - ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى لي شياڭ وڭتۇستىك افريكا ۇكىمەتىنىڭ شاقىرۋىمەن 21-23 -قاراشا ارالىعىندا يوحاننەسبۋرگتە وتەتىن «ۇلكەن جيىرمالىقتىڭ» 20- سامميتىنە قاتىسادى، - دەلىنگەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە.

    قۇجاتتا سونداي-اق لي شياڭنىڭ بۇعان دەيىن 17-18- قاراشادا ماسكەۋدە وتەتىن ش ى ۇ ۇكىمەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىساتىنى جانە 19-20 -قاراشادا زامبياعا ساپارلايتىنى ايتىلعان.

    لي شياڭ 2023 -جىلى نيۋ-دەليدە وتكەن G20 سامميتىنە قىتاي اتىنان قاتىسقان بولاتىن. الداعى كەزدەسۋ 2008 -جىلدان بەرى ءۇش ءىرى مۇشە - ا ق ش، قىتاي جانە رەسەيدىڭ كوشباسشىلارىنىڭ ءبىر ۋاقىتتا قاتىسپايتىن العاشقى كەزدەسۋ بولماق.

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ شىلدە ايىندا وڭتۇستىك افريكاعا بارمايتىنىن ايتىپ، ەلدىڭ «وتە ناشار» ساياسات جۇرگىزىپ جاتقانىن مالىمدەگەن بولاتىن. كەيىنىرەك ول ا ق ش سامميتكە ءتىپتى قاتىسپايتىنىن حابارلادى.

    رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ ۆلاديمير پۋتيننىڭ ءىس-شاراعا جەكە قاتىسۋدى جوسپارلاماعانىن راستادى. ب ا ق مالىمەتىنشە، وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنا ماسكەۋ اتىنان پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ماكسيم ورەشكين بارادى.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار