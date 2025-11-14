«ۇلكەن جيىرمالىق»: قىتاي، ا ق ش جانە رەسەي جەتەكشىلەرىنسىز وتەتىن سامميت
استانا. KAZINFORM - يوحاننەسبۋرگتە وتەتىن الداعى G20 سامميتىنە قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭ ەمەس، پرەمەر-مينيستر لي شياڭ قاتىسادى، دەپ حابارلايدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇل تۋرالى 13-قاراشادا حابارلادى.
- ق ح ر مەملەكەتتىك كەڭەسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى لي شياڭ وڭتۇستىك افريكا ۇكىمەتىنىڭ شاقىرۋىمەن 21-23 -قاراشا ارالىعىندا يوحاننەسبۋرگتە وتەتىن «ۇلكەن جيىرمالىقتىڭ» 20- سامميتىنە قاتىسادى، - دەلىنگەن سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
قۇجاتتا سونداي-اق لي شياڭنىڭ بۇعان دەيىن 17-18- قاراشادا ماسكەۋدە وتەتىن ش ى ۇ ۇكىمەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىساتىنى جانە 19-20 -قاراشادا زامبياعا ساپارلايتىنى ايتىلعان.
لي شياڭ 2023 -جىلى نيۋ-دەليدە وتكەن G20 سامميتىنە قىتاي اتىنان قاتىسقان بولاتىن. الداعى كەزدەسۋ 2008 -جىلدان بەرى ءۇش ءىرى مۇشە - ا ق ش، قىتاي جانە رەسەيدىڭ كوشباسشىلارىنىڭ ءبىر ۋاقىتتا قاتىسپايتىن العاشقى كەزدەسۋ بولماق.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ شىلدە ايىندا وڭتۇستىك افريكاعا بارمايتىنىن ايتىپ، ەلدىڭ «وتە ناشار» ساياسات جۇرگىزىپ جاتقانىن مالىمدەگەن بولاتىن. كەيىنىرەك ول ا ق ش سامميتكە ءتىپتى قاتىسپايتىنىن حابارلادى.
رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى دميتري پەسكوۆ ۆلاديمير پۋتيننىڭ ءىس-شاراعا جەكە قاتىسۋدى جوسپارلاماعانىن راستادى. ب ا ق مالىمەتىنشە، وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنا ماسكەۋ اتىنان پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ماكسيم ورەشكين بارادى.