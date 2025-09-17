ق ز
    16:29, 17 - قىركۇيەك 2025

    ۇلكەن جەتىلىك ەلدەرى رەسەيگە سانكسيا سالادى

     استانا. قازاقپارات - ۇلكەن جەتىلىك ەلدەرى رەسەيگە قارسى ەكونوميكالىق قىسىمدى كۇشەيتپەك. «بلۋمبەرگ» اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ماسكەۋگە جاڭا سانكسيا 2 اپتادا سالىنۋى مۇمكىن.

    G7 Израильге қолдау білдіріп, Иранды Таяу Шығыстағы басты қауіп көзі ретінде атады
    Фото: Reuters

     بىرەر كۇن بۇرىن G-7 ەلدەرى شۇعىل جيىن وتكىزىپ، رەسەيدىڭ بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىن ۋكراينانىڭ قورعانىس سالاسىن قارجىلاندىرۋعا قولدانۋ جايىن تالقىلانعان. سونداي-اق قارجىلىق سەكتورىنداعى ءبىرقاتار كومپانياعا شەكتەۋ ەنگىزىپ، قىتاي مەن ءۇندىستانعا قوسىمشا تاريف سالۋ ۇسىنىلدى. ويتكەنى قوس ەل رەسەيلىك مۇنايدىڭ نەگىزگى تۇتىنۋشىسى سانالادى.

     24.kz 

