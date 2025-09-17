16:29, 17 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ۇلكەن جەتىلىك ەلدەرى رەسەيگە سانكسيا سالادى
استانا. قازاقپارات - ۇلكەن جەتىلىك ەلدەرى رەسەيگە قارسى ەكونوميكالىق قىسىمدى كۇشەيتپەك. «بلۋمبەرگ» اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ماسكەۋگە جاڭا سانكسيا 2 اپتادا سالىنۋى مۇمكىن.
بىرەر كۇن بۇرىن G-7 ەلدەرى شۇعىل جيىن وتكىزىپ، رەسەيدىڭ بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىن ۋكراينانىڭ قورعانىس سالاسىن قارجىلاندىرۋعا قولدانۋ جايىن تالقىلانعان. سونداي-اق قارجىلىق سەكتورىنداعى ءبىرقاتار كومپانياعا شەكتەۋ ەنگىزىپ، قىتاي مەن ءۇندىستانعا قوسىمشا تاريف سالۋ ۇسىنىلدى. ويتكەنى قوس ەل رەسەيلىك مۇنايدىڭ نەگىزگى تۇتىنۋشىسى سانالادى.
24.kz