ۇلكەن الماتى اينالما جولىنا كولىكتىڭ جىلدامدىعىن ولشەيتىن جۇيە ەنگىزىلدى
الماتى. KAZINFORM - ۇلكەن الماتى اينالمالى اۆتوجولىندا كولىك قۇرالدارىنىڭ ورتاشا جىلدامدىعىن ولشەيتىن جۇيە ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى حابارلادى.
- اتالعان ۋچاسكەدە رۇقسات ەتىلگەن جىلدامدىق - 120 ك م/ساع. قازىرگى ۋاقىتتا جۇيە تەستىلىك رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر، جابدىقتاردى سينحرونداۋ جانە باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋدى تەحنيكالىق باپتاۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، بۇل كەزەڭ جۇرگىزۋشىلەردىڭ باقىلاۋدىڭ جاڭا فورماتىنا بەيىمدەلۋى ءۇشىن قاجەت.
- اتالعان جۇيە جۇرگىزۋشىلەردى جازالاۋ ءۇشىن ەمەس، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەنىن اتاپ وتەمىز. ورتاشا جىلدامدىقتى باقىلاۋ كامەرالار اراسىنداعى جىلدامدىقتى كۇرت ارتتىرۋ دەرەكتەرىن ازايتۋعا جانە جولداعى تۇراقتى ءتارتىپتى قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. نەگىزگى ماقسات - ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن ازايتۋ جانە ادام ءومىرىن ساقتاۋ. جۇرگىزۋشىلەردى بەلگىلەنگەن جىلدامدىق رەجيمىن جانە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك قالا ماگيسترالدارى ۇلكەن الماتى اينالما جولىنا دەيىن ۇزارتىلىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.