لۋكاشەنكو پرەزيدەنتتىك مەرزىمگە كانديداتۋراسىن تاعى ۇسىنۋدى جوسپارلاپ وتىرعان جوق
استانا. KAZINFORM - بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو تاعى ءبىر مەرزىمگە سايلاۋعا ءتۇسۋدى جوسپارلاپ وتىرماعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى بەلتا اقپارات اگەنتتىگى.
لۋكاشەنكو امەريكالىق Time جۋرنالىنىڭ تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا تاعى ءبىر مەرزىمگە سايلاۋعا ءتۇسۋ جوسپارىندا جوق ەكەنىن ايتتى. ول سونداي-اق ەل پرەزيدەنتى قىزمەتىنە كەنجە ۇلى نيكولاي لۋكاشەنكو كەلەدى دەگەن قاۋەسەتتى دە جوققا شىعاردى.
- جوق، ول تاققا مۇراگەر ەمەس، - دەپ مالىمدەدى لۋكاشەنكو.
ءوز كەزەگىندە ول بەلارۋستىڭ كەلەسى پرەزيدەنتى ءسال باسقاشا ساياسات ۇستاناتىن ادام بولۋى مۇمكىن ەكەنىن دە مويىندادى.
الەكساندر لۋكاشەنكو پرەزيدەنتتىك لاۋازىمىن 1994 -جىلدان بەرى اتقارىپ كەلەدى. 2025 -جىلدىڭ اقپانىندا بەلارۋس ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى ونىڭ ەلدەگى پرەزيدەنتتىك سايلاۋدا جەتىنشى رەت قاتارىنان جەڭىسكە جەتكەنىن مويىندادى.
بۇعان دەيىن لۋكاشەنكو رەسمي تۇردە بەلارۋس پرەزيدەنتى قىزمەتىنە كىرىسكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
Kazinform ءۇشىن ارنايى بەلتا سەرىكتەس اگەنتتىگى ۇسىندى.