LIVE: گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزەنى قارسى الۋ ءراسىمى باستالدى.
سونداي-اق، بۇگىن وسى رەسمي ساپار اياسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ماكا بوچوريشۆيليمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن گرۋزيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن، سونداي-اق ەڭ جوعارى جانە جوعارى دەڭگەيلەردە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسىن تالقىلادى.
ايتا كەتەيىك، ءساۋىر ايىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ تبيليسيگە رەسمي ساپارمەن بارعان ەدى. ەرمەك كوشەربايەۆتى گرۋزيا پرەزيدەنتى ميحايل كاۆەلاشۆيلي قابىلداپ، ەكى مەملەكەت اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن بولاتىن.