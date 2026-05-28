LIVE: ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ پلەنارلىق وتىرىسى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم ءوتىپ جاتىر.
قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ەداۋىر بولىگى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ تەتىكتەرى ارقىلى جۇزەگە اسىپ كەلەدى. بۇل - ەكى ەل اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن الاڭ.
وسى تۇرعىدان العاندا، 2026 -جىلعى 1 -قاڭتاردان بەرى قازاقستاننىڭ ە ا ە و- عا ءتوراعالىق ەتۋى جانە ۇيىمنىڭ استانادا وتەتىن فورۋمى بيىلعى ەڭ ءىرى ساياسي وقيعالاردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرىلادى. ول وڭىرلىك ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانىڭ الداعى كەزەڭدەگى باسىمدىقتارىن ايقىنداماق.
مارتەبەلى مەيماندار قاتارىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين، بەلارۋس پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكو، قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ، ارمەنيا ۆيسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان، كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيسە-پرەزيدەنتى سالۆادور ۆالدەس مەسا، ۆەتنام پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى حو كۋوك زۋنگ، موڭعوليا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى نيامتايشيرىن نومتويبايار، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ جانە تاعى دا باسقا لاۋازىمدى رەسمي تۇلعالار بار.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇگىن تاڭەرتەڭ مەملەكەت باسشىسى ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيندى قارسى الدى. قازاقستان مەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى شاعىن جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوزدەر وتكىزدى. ودان سوڭ ب ا ق وكىلدەرىنە مالىمدەمە جاسادى.
جوسپارعا ساي، ەرتەڭ جوعارى ەۋرازيالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى ۇيىمداستىرىلادى.