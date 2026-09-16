LIVE: ق ر قۇرىلتايىنىڭ وتىرىسى
استانا. KAZINFORM - استانادا ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءۇشىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. وندا دەپۋتاتتار ءبىرقاتار زاڭ جوباسىن تالقىعا سالادى.
11-قىركۇيەكتە قۇرىلتاي سپيكەرى ايبەك دادەبايدىڭ توراعالىعىمەن وتكەن بيۋرو وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسىنا وراي دەپۋتاتتار الدىمەن 1994-جىلعى 15-ساۋىردەگى دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىن قۇرۋ تۋرالى مارراكەش كەلىسىمىنە قازاقستاننىڭ قوسىلۋى تۋرالى حاتتاماعا قوسىمشا سانالاتىن كورسەتىلەتىن قىزمەتتەر بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەرەكشە مىندەتتەمەلەرىنىڭ تىزبەسىنە وزگەرىستەردى راتيفيكاتسيالاۋ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا قارايدى. وسى تىزبەگە راتيفيكاتسيالاۋعا ۇسىنىلعان وزگەرىستەر ارقىلى قازاقستان د س ۇ-نىڭ قىزمەتتەردى ىشكى رەتتەۋ جونىندەگى قاعيدالارىنا قوسىلادى.
سونىمەن قاتار، قۇرىلتاي وتىرىسىندا قازاقستان مەن سەربيا ۇكىمەتتەرى اراسىنداعى اسكەري-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ءبىرىنشى وقىلىمدا قاراۋ جوسپارلانىپ وتىر. حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى مارات قوجايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەلىسىم تەڭ قۇقىقتىق قاعيدات نەگىزىندە ەلدەر اراسىنداعى ءوزارا ءتيىمدى اسكەري- تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋدى ايقىندايدى. وندا اسكەري ماقساتتاعى ءونىمدى ءوزارا جەتكىزۋدى جۇزەگە اسىرۋ، قارۋ-جاراق پەن اسكەري تەحنيكاعا قىزمەت كورسەتۋ مەن جوندەۋ، بىرلەسكەن عىلىمي-زەرتتەۋ جانە تاجىريبەلىك-كونسترۋكتورلىق جۇمىستاردى جۇرگىزۋ جانە باسقا دا باعىتتار قامتىلعان.
دەپۋتاتتار قۇرىلتاي جانىنان قوعامدىق پالاتا قۇرۋ ماسەلەسىن دە قاراستىرادى. حالىقارالىق ىستەر، قورعانىس جانە قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ مۇشەسى ايدوس سارىم اتاپ وتكەندەي، قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىنىڭ اشىلۋىندا مەملەكەت باسشىسى ستراتەگيالىق ماڭىزى بار زاڭ جوبالارىن ساراپشىلار قاۋىمداستىعى جان-جاقتى تالقىلاۋى قاجەت ەكەنىن ايتقان بولاتىن. وسى تاپسىرمانى ورىنداۋ ءۇشىن قۇرىلتاي جانىنان قوعامدىق پالاتا قۇرۋ ۇسىنىلىپ وتىر. ونىڭ نەگىزگى ميسسياسى «نولدىك وقىلىم» ساتىسىندا زاڭ جوبالارىنا عىلىمي، ساراپشىلىق جانە قوعامدىق ساراپتاما جۇرگىزۋ بولادى.