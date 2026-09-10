LIVE: ق ر قۇرىلتايىنىڭ وتىرىسى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا ق ر قۇرىلتايىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر. وندا دەپۋتاتتار الداعى 5 جىلدا ۇكىمەتپەن جانە قازاقستان حالىق كەڭەسىمەن جۇمىسىن رەتتەيتىن ماڭىزدى قۇجاتتى قابىلدايدى.
7-قىركۇيەكتە قۇرىلتاي سپيكەرى ايبەك دادەبايدىڭ توراعالىعىمەن وتكەن بيۋرو وتىرىسىندا قۇرىلتاي رەگلامەنتىنىڭ جوباسى تالقىلانعان بولاتىن. ەندى وسى قۇجات بۇگىنگى وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە شىعارىلىپ وتىر. رەگلامەنت جوباسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى مەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرىلتايى جانە ونىڭ دەپۋتاتتارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» كونستيتۋتسيالىق زاڭنىڭ نورمالارىنا سايكەس ازىرلەنگەن.
ەسكە سالا كەتسەك، 28-تامىز كۇنى استانادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى ق ر قۇرىلتايىنىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى وتتى.
بۇعان دەيىن قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ باستى باعدارىن اتاعان ەدى.