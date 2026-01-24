LIVE: كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ ءبىرىنشى وتىرىسى
استانا. KAZINFORM - ءدال قازىر كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
مەملەكەت باسشىسى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا «قۇرىلتاي» اتتى ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋدى، ۆيتسە-پرەزيدەنت لاۋازىمىن قايتارىپ، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرۋگە حاقىلى «حالىق كەڭەسىن» قۇرۋ باستاماسىن كوتەردى.
پرەزيدەنت بارلىق رەفورمالار ءوزارا بايلانىستى بولىپ، مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى كەلىسىمنىڭ، بىرلىك پەن ديالوگتىڭ قازاق مودەلىن نىعايتۋعا باعىتتالۋى ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
21-قاڭتاردا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيا قۇرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى. ونىڭ قۇرامىنا دەپۋتاتتار كورپۋسى مەن وكىلدى بيلىك ورگاندارىنىڭ مۇشەلەرى، قوعام قايراتكەرلەرى، ساياساتتانۋشىلار كىردى. بۇگىن وسى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ قۇرامىنا كىمدەر كىرگەنىن جازعان ەدىك.