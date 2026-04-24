قازاقستاندا يپوتەكا بويىنشا ەكى شەكتى مولشەرلەمە ەنگىزىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا يپوتەكالىق نەسيەلەر بويىنشا جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنە قاتىستى ەكى شەكتى مولشەرلەمە ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق بانك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ يپوتەكا بويىنشا 20 پايىز جانە 25 پايىز كولەمىندەگى ەكى شەكتى مولشەرلەمەنى بەكىتكەن. جاڭا تالاپتار بيىل 1- شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
- بۇل قاراپايىم فورمۋلا، ەگەر يپوتەكا بويىنشا باستاپقى جارنا 30 پايىزدان جوعارى بولسا، وندا شەكتى مولشەرلەمە 20 پايىزدان اسپاۋى ءتيىس. ال ەگەر باستاپقى جارنا 30 پايىزدان تومەن بولسا، يپوتەكالىق مولشەرلەمە 25 پايىزدان اسپايدى. بۇل بانكتەرمەن كەلىسىلدى، الايدا ءالى دە تەحنيكالىق جۇمىستار بار، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق بانكتە وتكەن بريفينگىدە.
بۇعان دەيىن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا قازاقستاندىقتاردىڭ تابىسى تومەن بولسا، يپوتەكاعا شەكتەۋ قويىلۋ ماسەلەسىنە قاتىستى جاۋاپ بەرگەن ەدى.