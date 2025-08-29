ەلدەگى قۇرىلىستىڭ 25 پايىزى ەلوردادا جۇرگىزىلىپ جاتىر - ساراپشى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانا قالاسى كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ قۇرىلىس ماسەلەسىنە ارنالعان سالالىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى.
جيىن بارىسىندا ەلوردادا 2023-2029-جىلدارعا ارنالعان تۇرعىن ءۇي قورىنداعى رەنوۆاتسيا باعدارلاماسىنا وزگەرىس ەنگىزۋ، سونداي-اق جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ءۇشىن قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسى جەلىسى بويىنشا جالعا بەرىلەتىن باسپانانى ساتىپ الۋ ەرەجەسىن تۇزەتۋ تاقىرىبى قارالدى.
- جالپى قۇرىلىس كولەمىنىڭ 25 پايىزدان استامى ەلوردادا جۇزەگە اسىپ جاتىر. سوندىقتان قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل تارتىبىندە جۇمىس ىستەۋ ماڭىزدى. اتاپ ايتقاندا، 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ۇلەستىك قۇرىلىسقا قاتىسۋ جانە تۇرعىن ءۇي سالاسىنداعى ءىس- شارالارعا قاتىستى ءتيىستى زاڭداعى تۇزەتۋلەر كۇشىنە ەنەدى. رەنوۆاتسيي باعدارلاماسى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن جانە ولاردىڭ تۇرعىن ءۇي ساياساتىمەن رەتتەلەتىنىن ەسكەرۋ ماڭىزدى، - دەدى استانا قالاسى كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ قۇرىلىس ماسەلەسىنە ارنالعان سالالىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ۆياچەسلاۆ لازاريەۆ.
ونىڭ پايىمىنشا، ۇلەستىك قۇرىلىستى قارجىلاندىرۋ تەتىگىن قايتا قاراستىرۋ قاجەت. سوندىقتان الداعى ۋاقىتتا وسى سالاعا ءمان بەرگەن ءجون.
ەسكە سالساق، بيىل ماۋسىم ايىندا مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا ۇلەستىك قاتىسۋ، اۆتوموبيل جولدارى جانە مۇگەدەكتىگى بار ادامداردى تاسىمالداۋ جونىندەگى قىزمەتتەردى كورسەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى.
تۇزەتۋلەردىڭ ءبىرىنشى بلوگى ۇلەستىك قۇرىلىس پروتسەستەرىنىڭ زاڭدىلىعى مەن اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋگە، ۇلەسكەرلەردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان.