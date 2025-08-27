ەلدى مەكەن ىشىندە كولىكپەن ءجۇرۋ جىلدامدىعى ازايتىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەلدى مەكەندەردىڭ ىشىندە كولىكپەن ءجۇرۋ جىلدامدىعىن ءتۇسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قايسار سۇلتانبايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اتالعان ماسەلەنى پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ تالقىلاۋىنا شىعاراتىندارىن ايتتى.
- ەلدى مەكەندەردىڭ ىشىندە جىلدامدىق رەجيمىن تومەندەتۋ ماسەلەسىنە كەلسەك، جالپى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ۇجىمى زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتى اياسىندا زاڭ شىعارۋ ىسىمەن، قولدانىستاعى نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەردى جەتىلدىرۋمەن ۇنەمى اينالىسىپ وتىرمىز. ونىڭ ۇستىنە ىشكى ىستەر ءمينيسترى وسى جىلدى قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ جىلى ەتىپ جاريالادى، - دەدى ول.
ايتۋىنشا، ۇسىنىس قازىر تالقىلاۋ ساتىسىندا تۇر.
- قازىر بۇل ماسەلەنى جۇمىس تارتىبىمەن قاراپ جاتىرمىز. پارلامەنت دەپۋتاتتارى دەمالىستان جۇمىسقا شىققان كەزدە وسى ماسەلەنى سولارمەن تالقىلايمىز. بۇل ماسەلە قازىر تالقىلاۋ ساتىسىندا. قانداي شەشىم قابىلدانعانىن كەيىن قوسىمشا حابارلايمىز، - دەدى ءى ءى م وكىلى.
بۇعان دەيىن الماتى پوليتسياسى ەلەكترلى ساموكات پايدالانۋشىلارعا ۇندەۋ جاساعانىن جازعان ەدىك.