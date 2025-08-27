ق ز
    16:57, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    ەلدى مەكەن ىشىندە كولىكپەن ءجۇرۋ جىلدامدىعى ازايتىلۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەلدى مەكەندەردىڭ ىشىندە كولىكپەن ءجۇرۋ جىلدامدىعىن ءتۇسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    ا
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قايسار سۇلتانبايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا اتالعان ماسەلەنى پارلامەنت دەپۋتاتتارىنىڭ تالقىلاۋىنا شىعاراتىندارىن ايتتى.

    - ەلدى مەكەندەردىڭ ىشىندە جىلدامدىق رەجيمىن تومەندەتۋ ماسەلەسىنە كەلسەك، جالپى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ۇجىمى زاڭ مەن ءتارتىپ قاعيداتى اياسىندا زاڭ شىعارۋ ىسىمەن، قولدانىستاعى نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەردى جەتىلدىرۋمەن ۇنەمى اينالىسىپ وتىرمىز. ونىڭ ۇستىنە ىشكى ىستەر ءمينيسترى وسى جىلدى قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ جىلى ەتىپ جاريالادى، - دەدى ول.

    ايتۋىنشا، ۇسىنىس قازىر تالقىلاۋ ساتىسىندا تۇر.

    - قازىر بۇل ماسەلەنى جۇمىس تارتىبىمەن قاراپ جاتىرمىز. پارلامەنت دەپۋتاتتارى دەمالىستان جۇمىسقا شىققان كەزدە وسى ماسەلەنى سولارمەن تالقىلايمىز. بۇل ماسەلە قازىر تالقىلاۋ ساتىسىندا. قانداي شەشىم قابىلدانعانىن كەيىن قوسىمشا حابارلايمىز، - دەدى ءى ءى م وكىلى.

    بۇعان دەيىن الماتى پوليتسياسى ەلەكترلى ساموكات پايدالانۋشىلارعا ۇندەۋ جاساعانىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
