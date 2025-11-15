ەلدەگى كينوتەاترلاردان نە كورۋگە بولادى
جاڭا اپتا باستالعاندا كورەرمەن كينوپرەمەرا كۇتىپ، ەلەڭدەپ وتىرادى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى تاياۋ كۇندەرى كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىلاتىن فيلمدەرگە شولۋ جاسايدى.
بۇل قازاقستاندىق درامالىق تريللەر. ازامات پەن تاڭشولپان - جاس وتباسى. ولار قارىزعا بەلشەسىنەن باتىپ، تىعىرىقتان شىعار جول ىزدەيدى. سول كەزدە ازامات ايەلىنىڭ ايىقپاس دەرتكە شالدىققانىن ەلەستەتىپ، «ەمگە» دەپ اقشا جيناۋدى جوسپارلايدى. العاشىندا ادام جانىن اۋىرتاتىن بەينەروليك ءتۇسىرىپ، جالعان قۇجات جاساتادى. سول كەزدە ەسەپشوتقا اقشا تۇسە باستايدى. كەيىن قۇنىعىپ كەتىپ، ەرلى-زايىپتى ءوزى قازعان ورعا ءوزى تۇسەدى. ءار قادام سايىن ساتسىزدىككە ۇشىراپ، ءبارى دە الدىنان شىعادى.
الداۋ ەلەسى 3
وزىق ويلى تورتەۋ ەكرانعا قايتا ورالدى. بۇل جولى ولار سيقىر، تەحنولوگيا، الداپ-ارباۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىن كورسەتەدى. تورتتىك قايتا جۇمىلدى، جانىنا وزدەرى سەكىلدى جاس سيقىرشىلاردى قوسىپ الدى. ءسويتىپ قىلمىس الەمىنىڭ سەركەسىنە تيەسىلى الەمدەگى ەڭ ۇلكەن المازدى ۇرلايدى.
اللو
ءوز ومىرىنە ءوزىنىڭ كوڭىلى تولماي جۇرگەن سابىر ەسكى تەلەفون تاۋىپ الىپ، كۇتپەگەن جەردەن قوڭىراۋ شالادى. ءسويتى 2004 -جىلمەن بايلانىس ورنادى. وتكەندى وزگەرتىپ، جىبەرگەن قاتەلىكتەرىن تۇزەتپەك بولعان ول تۇتقانىڭ ارعى جاعىنداعى وزىنە اقىل-كەڭەسىن بەرە باستايدى. ءبىراق بۇل وزگەرىس بۇگىنگى وزىنە كەرى اسەرىن تيگىزىپ، قۇلدىرايدى.
قاشقىن ادام
28 جاستاعى بەن ريچاردس اۋىر دەرتكە شالدىققان قىزىن ەمدەتۋ ءۇشىن «قاشقىن ادام» قاۋىپتى رەاليتي-شوۋىنا قاتىسادى. ول وسى ارقىلى بالاسىنا كومەكتەسۋدى ويعا الدى. كاسىبي «اڭشىلار» بۇل شوۋدىڭ قاتىسۋشىلارىن الەمنىڭ تۇكپىر-تۇركىپىنەن ىزدەپ تابۋ ءۇشىن جورىققا شىعادى. ال قاتىسۋشىلار بولسا ءار مينۋت سايىن ءومىر ءۇشىن كۇرەسەدى.
ول. مەيپل-ستريتتەگى قورقىنىشتى ءتۇس
مايكيدىڭ اناسى الجي باستاعاندا ونىڭ قورقىنىشتى تۇستەرى شىندىققا اينالا باستايدى. كەيىن ءبارى وزگەرىپ، ءار ءسات ونىڭ تاعدىرىندا تەرەڭ ءىز قالدىرادى. قيىندىق كوبەيىپ، ول ۇرپاقتان ۇرپاققا سوزىلادى. ءولىم-ءجىتىم كوپ بولادى.