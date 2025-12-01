ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:46, 01 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ەلدەگى كولىكتەردىڭ باسىم بولىگى ەسكىرگەن

    استانا. قازاقپارات - ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، ەلدە 6,5 ميلليوننان استام اۆتوكولىك بار. سونداي-اق 9700 جۇك كولىگى، 1500 اۆتوبۋس پەن 3500 موتوسيكل تىركەلگەن.

    пробки, дорога, машины, көлік
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

     تەمىر تۇلپارلاردىڭ جاي-كۇيىنە توقتالساق، ولاردىڭ باسىم بولىگى ەسكىرگەن. جەڭىل ماشينالاردىڭ %41- ءى 20 جىلدان اسا قولدانىستا بولعان. %24- ءنىڭ جاسى 10 مەن 20 جىل ارالىعىندا. قولدانىستا جۇرگەنىنە 3 جىل مەن 7 جىل ارالىعى بولعان تەمىر تۇلپارلاردىڭ ۇلەسى %17. سونداي-اق سۋ جاڭا ياعني 3 جىلعا جەتپەگەن كولىكتەردىڭ ۇلەسى نەبارى %7- كە جۋىقتايدى.

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
