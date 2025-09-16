ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:01, 16 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ەلدەگى بانكتەر بايىپ جاتىر

    استانا. قازاقپارات - وتكەن 7 ايدا ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ جيىنتىق تازا تابىسى - 1,64 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن. بۇل وراسان زور تابىس. الايدا ونىڭ باسىم بولىگى تەك 5 ءىرى بانكتىڭ قولىندا. قالعان 17 بانك بار-جوعى 363,5 ميلليارد تەڭگە عانا تابىس تاپقان.

    теңге доллар
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    وسىلايشا ەلدەگى قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ اراسىندا تۇراقتىلىقپەن قاتار، ىشكى قاراما-قايشىلىقتاردىڭ بارىن ايقىن اڭعارۋعا بولادى.

     2025 -جىلدىڭ قاڭتار-شىلدەدە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ تابىسى: 1,64 تريلليون تەڭگە

       573 ميلليارد تەڭگە - Halyk Bank

       319  ميلليارد تەڭگە -  Kaspi Bank   

      160 ميلليارد تەڭگە  - BCC

      116 ميلليارد تەڭگە - Alatau City Bank

     109 ميلليارد تەڭگە - ForteBank

       قالعان 17 بانك بار-جوعى ₸363,5 ميلليارد تەڭگە قانا تابىس تاپقان.

     24.kz 

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
