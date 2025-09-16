22:01, 16 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ەلدەگى بانكتەر بايىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - وتكەن 7 ايدا ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ جيىنتىق تازا تابىسى - 1,64 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن. بۇل وراسان زور تابىس. الايدا ونىڭ باسىم بولىگى تەك 5 ءىرى بانكتىڭ قولىندا. قالعان 17 بانك بار-جوعى 363,5 ميلليارد تەڭگە عانا تابىس تاپقان.
وسىلايشا ەلدەگى قارجى ينستيتۋتتارىنىڭ اراسىندا تۇراقتىلىقپەن قاتار، ىشكى قاراما-قايشىلىقتاردىڭ بارىن ايقىن اڭعارۋعا بولادى.
2025 -جىلدىڭ قاڭتار-شىلدەدە ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ تابىسى: 1,64 تريلليون تەڭگە
573 ميلليارد تەڭگە - Halyk Bank
319 ميلليارد تەڭگە - Kaspi Bank
160 ميلليارد تەڭگە - BCC
116 ميلليارد تەڭگە - Alatau City Bank
109 ميلليارد تەڭگە - ForteBank
قالعان 17 بانك بار-جوعى ₸363,5 ميلليارد تەڭگە قانا تابىس تاپقان.
24.kz