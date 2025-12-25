ەلدە تاراتۋ پروتسەسىندە توعىز بانك بار - ءمادينا ءابىلقاسىموۆا
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا ەلدەگى بانك جۇيەسىنىڭ قازىرگى جاعدايىنا تۇسىنىك بەردى.
- ءوتىمدى كاپيتال جەتكىلىكتى جانە بانكتەردىڭ بانكروتتىعى قاۋپى جوق. قازىرگى ۋاقىتتا بۇكىل قاداعالاۋ جۇيەسى بانك جۇيەسىنە تونەتىن ىقتيمال تاۋەكەلدەردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان. وسى ماقساتتا جىل سايىن اكتيۆتەر ساپاسىن باعالايمىز، بانكتەردىڭ نەسيە پورتفەلدەرىن تالدايمىز. ەكىنشىدەن، بانكتەردىڭ سترەسستىك جاعدايلاردا تۇراقتىلىعىن تالداۋ ءۇشىن قاداعالاۋ تەستىلەۋىن جۇرگىزەمىز. سونىمەن قاتار، بانكتىڭ بيزنەس مودەلىن، كورپوراتيۆتىك باسقارۋى جانە باسقا دا تاۋەكەلدەرى باعالانادى. وسى باعالاۋ نەگىزىندە جىل سايىن بانكتەردىڭ بانكروتتىعىنا جول بەرمەس ءۇشىن ءتيىستى شارالار قابىلدانادى، - دەدى م. ءابىلقاسىموۆا سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا.
اگەنتتىك باسشىسى بانكروتتىق كەزەڭىندەگى بانكتەرگە مەملەكەتتىك قولداۋ بەرىلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇرىننان بانكروت بولعان بانكتەرگە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلمەيدى، ياعني وعان تىيىم سالىنعان. مۇنداي بانكتەر تاراتىلۋعا جاتادى. قازىرگى ۋاقىتتا تاراتۋ پروتسەسىندە توعىز بانك بار. ولاردىڭ ليتسەنزيالارى 2007 -جىلدان 2021 -جىلعا دەيىنگى ارالىقتا قايتارىپ الىندى، - دەدى ول.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، وسىعان دەيىن مەملەكەتتىك قولداۋ تەك قارجىلىق تۇراقتىلىعىن قالپىنا كەلتىرۋگە قاۋقارلى بانكتەرگە كورسەتىلگەن.
- 2017 -جىلى قارجىلىق تۇراقتىلىق باعدارلاماسىن ازىرلەدىك، ونىڭ اياسىندا التى بانككە جالپى سوماسى 1,8 تريلليون تەڭگە بولاتىن مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتىلدى. ولاردىڭ ۇشەۋى بۇل قولداۋدى مەرزىمىنەن بۇرىن تولىق وتەپ، جالپى سوماسى 738 ميلليارد تەڭگەنى قايتاردى. قالعان ءۇش بانك تە بۇل مەملەكەتتىك قولداۋدى مەرزىمىنەن بۇرىن وتەۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا.