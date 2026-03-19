ەلدە قىمىز ءوندىرىسى ارتتى
استانا. KAZINFORM - جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىمىز ءوندىرىسى %11,8 وسكەن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.
2026 -جىلدىڭ قاڭتار- اقپان ايلارىندا 215 توننا قىمىز ءوندىرىلدى، بۇل 2025 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 23 تونناعا كوپ.
سونىمەن قاتار شۇبات ءوندىرىسى %22,2 ازايدى. 2026 -جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىندا 206 توننا تۇيە سۋسىنى ءوندىرىلدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 58 تونناعا از.
ايتا كەتۋ كەرەك، 2025 -جىلدىڭ 12 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىمىز ءوندىرىسى 1126 توننا (جىل ىشىندە %4,3 ازايعان) ، ال شۇبات ءوندىرىسى 1425 توننا (%27,6+) بولدى.
