ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:44, 19 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ەلدە قىمىز ءوندىرىسى ارتتى

    استانا. KAZINFORM - جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىمىز ءوندىرىسى %11,8 وسكەن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.

    қимиз
    Фото: Астана шаҳар ҳокимлиги

    2026 -جىلدىڭ قاڭتار- اقپان ايلارىندا 215 توننا قىمىز ءوندىرىلدى، بۇل 2025 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 23 تونناعا كوپ.

    سونىمەن قاتار شۇبات ءوندىرىسى %22,2 ازايدى. 2026 -جىلدىڭ العاشقى ەكى ايىندا 206 توننا تۇيە سۋسىنى ءوندىرىلدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 58 تونناعا از.

    ايتا كەتۋ كەرەك، 2025 -جىلدىڭ 12 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىمىز ءوندىرىسى 1126 توننا (جىل ىشىندە %4,3 ازايعان) ، ال شۇبات ءوندىرىسى 1425 توننا (%27,6+) بولدى.

    ايتا كەتەلىك قازاقستان قالالارىندا قىمىز بەن شۇبات باعاسى قانشا ەكەنىن جازعان ەدىك.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
