ەلدە قوناقۇيلەرگە «جۇلدىز» بەرۋ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات - «كەلگەنشە قوناق ۇيالادى، كەلگەن سوڭ ءۇي يەسى ۇيالادى». ەلدەگى قوناقۇيلەردىڭ %3- ءى عانا رەسمي «جۇلدىز» ساناتىنا يە. «جۇلدىزدى» قوناقجايلاردىڭ ءوزى كەيدە ساپادان اقساپ جاتادى. ءسويتىپ، مەيمانداردىڭ سىنىنا ۇشىرايدى.
ەندى قۇزىرلى مينيسترلىك قوناقۇيلەرگە «جۇلدىز» بەرۋ ءتارتىبىن وزگەرتۋگە مۇددەلى. ءتيىستى ۇسىنىستاردى ءماجىلىس قاراپ جاتىر. جاڭا ەرەجەدە ناقتى نەگە ءمان بەرىلەدى؟ سامساعان جارنامالارعا سەنسەك، ەلدە 3-4-5 جۇلدىزدى قوناقۇيلەر كوپ سياقتى. بۇل، ارينە، ماركەتينگ قۇرالى. دەگەنمەن مەيماندار ءار جۇلدىزعا ساي قىزمەت ساپاسىن كۇتەتىنىن ۇمىتپاعان ءجون.
حالىقارالىق Statista اگەنتتىگى: «2030 -جىلعا قاراي ەلىمىزدەگى قوناق ءۇي بيزنەسىنىڭ نارىعى 775 ميلليون دوللار بولادى»، - دەيدى. ال مەيماندار سانى 5 ميلليوننان اسۋ كەرەك. ماسەلەن، بيىل نارىقتاعى ءتۇسىم 583 ميلليون دوللارعا جەتكەن. راسىندا، تۋريستەردىڭ سانى جىلدان-جىلعا ارتىپ جاتىر. ولارعا قازىر 4,5 مىڭعا جۋىق ورنالاستىرۋ ورنى قىزمەت كورسەتەدى. الايدا بارلىعى دەرلىك «جۇلدىز» ساناتىن الماعان. جۇلدىزدى قوناقۇيلەردىڭ كوبى شەتەلدىك فرانشيزا سانالادى. مۇنىڭ ءوزى جەرگىلىكتى ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ باسەكەگە قابىلەتىن ارتتىرۋعا سەپ.
ەلدەگى قوناقۇيلەردىڭ مۇمكىندىگى «ساپا بەلگىسى» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا انىقتالادى. باعدارلاما تالاپتارىنان شىققان مەيمانحانالاردىڭ دەنى استانا، الماتى، اقتاۋ، تۇركىستان، شىمكەنت قالالارى مەن بۋرابايدا شوعىرلانعان. ەلدە 115 «جۇلدىزدى» قوناق ءۇي بار قازىر ەلدەگى قوناقۇيلەردىڭ 115- ءى، ياعني %3- ءى عانا رەسمي «جۇلدىز» ساناتىنا يە. جالپى بۇل مارتەبەنى الۋ ەرىكتى تۇردە جۇرەدى.
الايدا ەندى «جۇلدىز» بەرۋ ءتارتىبى وزگەرەدى. ويتكەنى 2008 -جىلى بەكىتىلگەن ەرەجەدە اپپەلياتسيا مەحانيزمى جوق، سونداي-اق باعالاۋ راسىمدەرى جۇيەلى تۇردە قايتا قارالمايدى. ءتىپتى جۇلدىزدى قوناقۇيلەردىڭ كەيبىرى ءتيىستى ساناتتى وزدىگىنەن يەلەنىپ ءجۇر. بۇل ولقىلىقتاردىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن قۇزىرلى مينيسترلىك ءتارتىپتى حالىقارالىق ستاندارتقا بەيىمدەۋگە كىرىستى. جاڭا جۇيە قىزمەت ساپاسىن ارتتىرىپ، باعالاۋ راسىمدەرىنىڭ اشىقتىعىن قامتيدى جانە قوناق ءۇي يندۋسترياسىن باسەكەگە قابىلەتتى ەتۋى كەرەك. ۇسىنىس قابىلدانسا، «جۇلدىز» بەرۋ مىندەتىن Kazakh Tourism ۇلتتىق كومپانياسى اتقارادى.
مارجان ترايىسپايەۆا، «Kazakh Tourism» ۇ ق» ا ق دەپارتامەنت ديرەكتورى:
- جۇلدىز ساناتىن الۋ ەرىكتى تۇردە جۇرگىزىلەدى. ونى الۋ ءۇشىن قوناق ءۇي ارنايى اككرەديتاتسيادان وتكەن كومپانيالارعا جۇگىنىپ، ولارعا ءوتىنىم بەرۋ كەرەك. ودان كەيىن ول جەردەن ساراپشىلار كەلىپ، سەرۆيستىڭ ءبارىن باعالاپ، «جۇلدىزدىڭ» بەرىلۋ-بەرىلمەۋى تۋرالى شەشىم شىعارادى. وسىنداي جۇيە قازىر جۇمىس ىستەپ تۇر. ءبىراق كەيبىر تالاپتارى ەسكىرىپ، حالىقارالىق تاجىريبەگە ونشا سايكەس كەلمەيدى. سول ءۇشىن ازيا دامۋ بانكىمەن بىرىگىپ، ولاردىڭ كومەگىمەن ءبىز جاڭا جۇيەنى ەنگىزۋ بويىنشا ۇسىنىستار دايىندادىق.
تۋريستەر ەلگە قىرۋار قارجى اكەلەدى ءار تۋريست بارعان ەلىنىڭ ەكونوميكاسىنا ۇلەس قوساتىنىن ءبىلۋ كەرەك. ساراپشىلاردىڭ زەرتتەۋىنە سۇيەنسەك، ەلگە كەلەتىن شەتەلدىك مەيماندار اقشاسىنىڭ ۇشتەن ءبىرىن ۇلتتىق ءدام ۇسىناتىن مەيرامحانالارعا جۇمسايدى. شىعىننىڭ تاعى ءبىر قوماقتى بولىگىن قوناق ءۇي قىزمەتى قامتيدى. بۇدان بولەك شەتەلدەن كەلەتىن قوناقتاردى كادەسىيلار جانە ۇلتتىق بۇيىمدار قىزىقتىرادى.
جالپى شىعىننىڭ %10- تەن استامىن اۋە تاسىمالى الادى. ەلگە اكەلگەن قاراجاتتىڭ %4 كولىك جالداپ، كورىكتى جەرلەردى ارالاۋعا كەتەدى. مادەني، سپورتتىق ءىس-شارالارعا قاتىسىپ، اقشا شىعىندايتىندار بار. تۋريستەردىڭ اراسىندا زەرگەرلىك اشەكەيلەر، ونەر تۋىندىلارى جانە انتيكۆاريات ءتارىزدى قۇندى بۇيىمداردى ساتىپ الاتىندار تابىلادى.
«ياعني شەتەلدىك تۋريستەر تۋريزم يندۋسترياسىنداعى شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ، سونداي-اق قىزمەت كورسەتۋ سالالارىنىڭ دامۋىنا سەپتىگىن تيگىزىپ ءجۇر»، - دەيدى ماماندار.
ەلدە جاڭا قوناقۇيلەر بوي كوتەرەدى ءسوز باسىن جۇلدىزدى قوناقۇيلەردەن باستادىق. الداعى ۋاقىتتا ەلدە 3-4 جۇلدىزدى قوناق ءۇي فرانشيزالارى كوبەيەدى. بۇل سالانى دامىتۋعا مەملەكەت باسشىسى كوڭىل ءبولىپ وتىر. Kazakh Tourism ۇلتتىق كومپانياسى حالىقارالىق قوناقۇيلەر جەلىلەرىمەن كەلىسىم جاسالعانىن جەتكىزدى. ءساتىن سالسا، 20 شاقتى ءزاۋلىم قوناقجاي پايدا بولادى. سونداي-اق «دامۋ» قورىنىڭ قولداۋىمەن وڭىرلەردە شاعىن قوناقۇيلەر بوي كوتەرەدى.
24.kz