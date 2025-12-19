ەلدە قانشا مال مەن ءتول بار
استانا. KAZINFORM - مال شارۋاشىلىعى سالاسىندا باسىم باعىتتار بويىنشا ناتيجە جوعارى جانە تۇراقتى ءوسىم بار. اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ سانى دا، وندىرىلگەن ءونىم كولەمى دە وڭ قارقىنعا يە.
اتاپ ايتقاندا، ءىرى قارا مال سانى %2,7- عا ارتىپ، 8,3 ميلليونعا جەتتى. بۇل رەتتە ءتول سانى 2,8 ميلليون بۇزاۋ بولدى، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %17,8- عا ءوستى. جىلقى سانى %6,9- عا كوبەيىپ، 4,4 ميلليون باسقا جەتتى، ءتول سانى - 1 ميلليون قۇلىن (ءوسىم %8,8). تۇيە سانى %6,3- عا ارتىپ، 300 مىڭ بولدى، ءال تول سانى 53,8 مىڭ بوتاعا جەتىپ، %5,9- عا ءوستى.
قۇس سانى %8,8- عا ارتىپ، 48,5 ميلليون باسقا جەتتى. قوي سانى وتكەن جىلعى دەڭگەيدە ساقتالىپ، 19,6 ميلليون بولدى، قوزى سانى 7,7 ميلليون جەتىپ، %5- عا ءوستى.
— ەسەپتى كەزەڭدە ەل بويىنشا ەتتىڭ بارلىق تۇرىنەن 1021,6 مىڭ توننا ءونىم ءوندىرىلدى، بۇل 2024 -جىلعى كورسەتكىشتەن %3- عا جوعارى. اتاپ ايتقاندا، سيىر ەتى — 358,8 مىڭ توننا (2024 -جىلى - 351,4 مىڭ توننا)، قوي ەتى - 111,8 مىڭ توننا (109,1 مىڭ توننا)، جىلقى ەتى - 146,8 مىڭ توننا (140 مىڭ توننا)، قۇس ەتى — 337,1 مىڭ توننا (326,3 مىڭ توننا) جانە باسقا دا ونىمدەر ءوندىرىلدى، - دەلىنگەن اشم حابارلاماسىندا.
مال شارۋاشىلىعىنىڭ وزگە دە ونىمدەرى بويىنشا جەتىستىك بار. ءسۇت ءوندىرىسىنىڭ كولەمى 3491 مىڭ توننا، 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %5- عا ارتتى (3324 مىڭ توننا). جۇمىرتقا ءوندىرىسى 4 156,7 ميلليون داناعا جەتىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %1,5- عا ءوستى (4097 ميلليون دانا).
مال شارۋاشىلىعىنىڭ جالپى ءونىمىنىڭ ناقتى كولەم يندەكسى %103,5 بولدى، ال وندىرىلگەن ءونىمنىڭ اقشالاي كولەمى 3,3 تريلليون تەڭگەگە جەتتى. بۇل تۇراقتى دامۋدىڭ جانە ەل ەكونوميكاسىنا ۇلەستىڭ جارقىن كورسەتكىشى.
ايتا كەتەلىك ەلدە كانادالىق ورمان بيزوندارى كوبەيىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.