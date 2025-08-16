ەلدە قانشا اۆتوكولىك بار
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى شىلدەدە 169,9 مىڭ اۆتوكولىك قۇرالى ەسەپكە قويىلدى، وسىلايشا 2025-جىلعى 1-تامىزداعى جاعداي بويىنشا قازاقستاندا تىركەلگەن اۆتوكولىك قۇرالدارىنىڭ سانى 6629 مىڭ بولدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتى حابارلادى.
پايدالانىلاتىن وتىن ءتۇرى بويىنشا كولىكتەردىڭ 82,1 پايىزى بەنزينمەن جۇرەدى، ارالاس وتىنمەن جۇرەتىن كولىكتەردىڭ ۇلەسى - 7,1 پايىز، ديزەل وتىنىمەن جۇرەتىن كولىكتەردىڭ ۇلەسى - 7 پايىز، كولىكتەردىڭ جالپى سانىنان گاز باللوندى كولىكتەردىڭ ۇلەسى 0,3 پايىز قۇرادى، تاعى 20 775 بىرلىك كولىك ەلەكتر قۋاتىمەن جۇرەدى جانە جالپى اۆتوكولىكتەردىڭ 0,3 پايىز قۇرايدى.
سونىمەن قاتار تىركەلگەن كولىك قۇرالدارىنىڭ جالپى سانىنان ەڭ كوپ ۇلەستى (37,5 پايىز) قوزعالتقىشىنىڭ كولەمى 1500 دەن 2000 تەكشە س م- گە دەيىنگى كولىكتەر. مۇنداي كولىكتەردىڭ باسىم بولىگى الماتى وبلىسىندا - 259,3 مىڭ، الماتى - 248,9 مىڭ جانە استانا قالالارىندا - 196,5 مىڭ.
ايتا كەتەلىك ەلدە اقىلى اۆتوجولداردى تەگىن پايدالاناتىن كولىك ساناتتارى بەلگىلى بولدى.