ەلدە كولىك سالىعى ارزاندايدى
استانا. قازاقپارات - ەلدە كولىك سالىعى ارزاندايدى. ەندى 10 جىلدان كوپ جۇرگەن تەمىر تۇلپارلارعا %30، 20 جىلدان اسقاندارعا %50 دەيىن جەڭىلدىك بەرىلەدى. ال قوزعالتقىش كولەمى ۇلكەن كولىكتەرگە سالىناتىن قوسىمشا سالىق الىنادى.
وسى ۋاقىتقا دەيىن قوزعالتقىشى 3 ليتردەن اساتىن كولىك يەلەرى تولەمدى كوبىرەك تولەيتىن. ەندى بارىنە بىردەي بولادى. مۇنداي وزگەرىس جاڭا سالىق كودەكسىندە قارالعان. قۇجات قاڭتار ايىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جاندوس تولەگەنوۆ، ق ر ق م مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى:
- كولەمى 3-تەن جوعارى اۆتوكولىكتەرگە ءبىز قارايتىنبىز. 2013-جىلدان كەيىن تىركەلگەن نەمەسە شىعارىلعان اۆتوكولىكتەرگە ۇلكەن مولشەردە سالىق ەسەپتەرىن ەسەپتەيتىنبىز. ال ودان تومەنگىلەرى بۇرىنعىشا سالىق نورمالارىمەن ەسەپتەلەتىن. قازىر ول نورمالار الىنىپ تاستالدى. بارلىعىنا بىردەي ەسەپتەلەدى. قىمبات كولىك يەلەرى اكسيز تولەيدى ال قىمبات كولىك يەلەرى قوسىمشا سالىق تولەۋگە ءتيىس. ەگەر تەحنيكا قۇنى 75 ميلليون تەڭگەدەن، ال ۇشاق نەمەسە كەمە باعاسى 100 ميلليون تەڭگەدەن اسسا، %10 كولەمىندە بىررەتتىك اكسيز تالاپ ەتىلەدى.
24.kz