ەلدە حاماس وكىلدەرى جۇرگەنى ءۇشىن نەتانياحۋ قاتارعا قوقان-لوقى كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - يزرايلدىڭ دوحاعا شابۋىلى ايماقتا شۇعىل كونسۋلتاتسيالار وتكىزۋگە تۇرتكى بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ سارسەنبى كۇنى دوحاداعى حاماس باسشىلارىنا اۋەدەن جاسالعان شابۋىلدان كەيىن قاتاڭ مالىمدەمە جاساپ، قاتار حاماس باسشىلىعىن قۋىپ جىبەرۋى كەرەك نەمەسە سوتقا بەرۋى كەرەك دەدى.
اعىلشىن تىلىندەگى ۇندەۋىندە نەتانياحۋ يزرايل ارەكەتىن 2001 -جىلعى 11 -قىركۇيەكتەگى شابۋىلداردان كەيىنگى امەريكالىق وپەراتسيامەن سالىستىردى.
- ءبىزدىڭ دە ءوزىمىزدىڭ 11- قىركۇيەگىمىز بار. 7 -قازاندا يسلام لاڭكەستەرى ەۆرەي حالقىنا حولوكوستتان كەيىنگى ەڭ اۋىر زۇلىمدىق جاساعانى ەسىمىزدە، - دەدى ول.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى قاتاردىڭ حاماس-قا باسپانا جانە قارجى بولەتىنىن باسا ايتتى.
- ءبىز اۋعانستانداعى ءال-قايدا لاڭكەستەرىن جويىپ، پاكىستاندا ۋساما بەن لادەندى جويعان امەريكا سياقتى ارەكەتكە باردىق، - دەدى نەتانياحۋ حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ كوزقاراسىنىڭ الا-قۇلالىعىن ايىپتاپ.
قاتاردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ونىڭ ءسوزىن ايىپتاپ، قاتار اۋماعىنا شابۋىلىن ءوزىنىڭ ورىنسىز ارەكەتىن اقتاپ الۋعا ۇمتىلعان «قورقاۋدىڭ ارەكەتى»، سونداي-اق مەملەكەتتىڭ ەگەمەندىگىنە قاتىستى زاڭسىز ارەكەت ءارى تىكەلەي قاۋىپ دەپ اتادى.
دوحا حاماس كەڭسەسىنىڭ ا ق ش جانە يزرايلمەن كەلىسىلگەن اراعايىندىق ميسسياسى اياسىندا جۇمىس ىستەپ جاتقانىن قوسا كەتتى.
قاتار پرەمەر-ءمينيسترى شەيح مۇحاممەد بەن ابدۋلراحمان ءال تاني CNN تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا وقيعانى «مەملەكەتتىك تەرروريزم» دەپ اتادى.
- بۇل ارەكەتكە دەگەن اشۋىمدى جەتكىزۋگە ءسوزىم جەتپەيدى. بىزگە وپاسىزدىق جاسالدى. نەتانياحۋ جاۋاپقا تارتىلۋى كەرەك، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوققى يزرايلدىك كەپىلگە الىنعان وتباسىلاردىڭ بەيبىت كەلىسسوزدەردىڭ ءساتتى وتۋىنە دەگەن ءۇمىتىن ءسوندىردى.
ول يزرايل سوققىسى قاتار شەنەۋنىكتەرىن اۋىر جاعدايدا قالدىرعانىن، پارسى شىعاناعى ايماعىنا قاۋىپ ءتونىپ تۇرعانىن ەسكەرتتى.
نەتانياحۋدىڭ قوقان-لوققىلارى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ سەيسەنبىدە «قاتار جەرىنە بۇدان بىلاي شابۋىل جاسالمايدى» دەگەن مالىمدەمەسىنە قاراماستان جاسالدى.
Wall Street Journal گازەتى اق ءۇيدىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىنا سىلتەمە جاساپ، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سەيسەنبى كۇنى نەتانياحۋدىڭ قاتارداعى حاماس ۇيىمىنا شابۋىل جاساۋ شەشىمىن «اقىلسىز» دەپ ايتقانىن جەتكىزدى.
ليۆاننىڭ «ءال- احبار» گازەتى مىسىرلىق دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ، يزرايلدىڭ حاماس جەتەكشىلەرى تۇراتىن تۇركيا اۋداندارىندا وسىنداي وپەراتسيا وتكىزۋدەن باس تارتقاننان كەيىن، قاتارداعى حاماس شتاب-پاتەرىنە سوققى بەرگەنىن حابارلادى.
گازەت دەرەككوزدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، نەتانياحۋ ۇكىمەتى ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ قاتارمەن بۇل ماسەلەنى شەشە الاتىنىنا سەنىپ، قاتاردا ارەكەت ەتۋگە شەشىم قابىلداعان.
دوحاداعى وقيعالار جوعارى دەڭگەيلى شۇعىل قوڭىراۋلار تولقىنىن تۋدىردى.
ب ا ءا پرەزيدەنتى شەيح مۇحامەد بەن زاەد ءال-ناحايان قازىردىڭ وزىندە شۇعىل كونسۋلتاتسيالار ءۇشىن قاتارعا كەلدى جانە الدا يوردانيا كورولى مەن ساۋد ارابياسى تاق مۇراگەرىنىڭ ساپارى كۇتىلۋدە. جاقىن كۇندەرى دوحادا ۇجىمدىق جاۋاپ ازىرلەۋ ءۇشىن اراب-يسلام سامميتىن وتكىزۋ جوسپارلاندى.