ەلدە العاش رەت بالالاردى لازەرلىك ليتوتريپسيا ادىسىمەن ەمدەۋ جۇرگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پەدياتريا جانە بالالار حيرۋرگياسى عىلىمي ورتالىعىندا ەلدە ساراپتامالىق كلاستىڭ ەڭ جاڭا جابدىعى - Calculase III لازەرلىك جۇيەسىمەن جاراقتاندىرىلعان العاشقى وپەراتسيالىق بولمەنىڭ سالتاناتتى اشىلۋى ءوتتى. بۇل تۋرالى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سالتاناتتى راسىمگە جاپونيانىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ياسۋماسا يدزيما مىرزا قاتىستى.
جابدىق جاپونيا ۇكىمەتىنىڭ «KUSANONE (كورني تراۆى/شوپ تامىرى)» گرانتتىق باعدارلاماسى شەڭبەرىندە ورناتىلعان.
- يننوۆاتسيا وپەراتسيا بولمەسىنىڭ كورىنىسىن تەز وزگەرتىپ، حيرۋرگيانىڭ تيىمدىلىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرادى. Calculase III لازەرلىك جۇيەسى العاش رەت قازاقستاننىڭ بالالار ۋرولوگياسىندا بالالارداعى نەسەپ شىعارۋ جۇيەسىنىڭ تۋا بىتكەن جانە جۇرە پايدا بولعان اۋرۋلارىن ەندوسكوپيالىق دياگنوستيكالاۋ جانە ەمدەۋ ءۇشىن قولدانىلادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۋرولوگيا بولىمشەسىنىڭ مەڭگەرۋشىسى باقىتجان ابەكەنوۆ.
بۇرىن تومەنگى نەسەپ شىعارۋ جولدارىنىڭ پاتولوگياسى بار بالالارعا وپەراتسيالار اشىق ادىسپەن جاسالاتىن. وتا ۇزاقتىعى 2 ساعاتقا سوزىلىپ، 14 كۇنگە دەيىن ەم الۋعا جاتقىزىلاتىن.
لازەرلىك ليتوتريپسيانى ەنگىزۋمەن:
- وپەراتسيانىڭ ۇزاقتىعى 20 مينۋتقا دەيىن قىسقاردى؛
- جۇمساق ماسكالىق ناركوز قولدانىلادى؛
- بالا ەمشارادان كەيىن بىردەن اناسىنا بەرىلۋى مۇمكىن؛
- ەمدەۋگە جاتقىزۋ مەرزىمى 7 كۇنگە دەيىن قىسقاردى.
ءادىستىڭ باستى ارتىقشىلىعى وپەراتسيا كەزىندە دە، وپەراتسيادان كەيىنگى كەزەڭدە دە قاۋىپ ازايدى.
