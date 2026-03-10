ەلدە ۆاكسينادان باس تارتۋ جاعدايلارى سوڭعى 8 جىلدا 4,8 ەسە ارتقان
استانا. KAZINFORM - جۇقتىرعانداردىڭ %77- ى - ەكپە الماعان ادامدار. ۆاكسيناتسينا الماۋىنىڭ نەگىزگى سەبەبى (%55 جاعدايدا) - اتا-انالاردىڭ باس تارتۋى. بۇل تۋرالى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قىزىلشامەن سىرقاتتانۋ بويىنشا جاعدايدى تۇراقتاندىرۋعا باعىتتالعان پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالار كەشەنىنىڭ جالعاسىپ جاتقانىن حابارلايدى.
قابىلدانىپ جاتقان شارالارعا قاراماستان، ەپيدەميولوگيالىق مونيتورينگ جۇقتىرعاندار سانىنىڭ وسكەنىن كورسەتىپ وتىر. بۇل نەگىزىنەن نىسانالى جاس توپتارىنداعى بالالاردىڭ ۆاكسيناتسيالاۋمەن جەتكىلىكسىز قامتىلۋىنا بايلانىستى.
2026 -جىلدىڭ باسىنان بەرى ەلدە قىزىلشانىڭ 4184 جاعدايى تىركەلدى. اۋرۋ جۇقتىرعانداردىڭ %83,8- ى 14 جاسقا دەيىنگى بالالار.
وتكەن اپتادا سىرقاتتانۋ كورسەتكىشى الدىڭعى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 1,3 ەسەگە ارتتى.
وسىعان بايلانىستى مىنانى ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون: ۆاكسيناتسيالاۋ - اۋرۋدىڭ اۋىر سالدارىنىڭ الدىن الۋدىڭ جالعىز ءتيىمدى ءتاسىلى.
قازىرگى ۋاقىتتا ينفەكسيا وشاقتارىن وقشاۋلاۋ جانە ونىڭ تارالۋىن بولدىرماۋ ماقساتىندا ەل اۋماعىندا اۋقىمدى ەپيدەمياعا قارسى ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، بالالاردى جوسپارلى جانە تولىقتىرۋشى ۆاكسيناتسيالاۋ جالعاسىپ جاتىر. اۋرۋ وشاعىندا بايلانىستا بولعان ادامدارعا شۇعىل ۆاكسيناتسيالاۋ جۇرگىزىلەدى.
سونداي-اق بايلانىستا بولعان ادامدارعا 21 تاۋلىك بويى كۇندەلىكتى مەديتسينالىق باقىلاۋ ۇيىمداستىرىلعان. بالاباقشالاردا قىزىلشا جاعدايلارى تىركەلگەن كەزدە ەگىلمەگەن بالالاردىڭ كەلۋى ۋاقىتشا شەكتەلەدى.
— يممۋنوپروفيلاكتيكا ماسەلەلەرى جونىندەگى رەسپۋبليكالىق شتاب وتىرىستارىندا اۋماقتىق دەنساۋلىق ساقتاۋ دەپارتامەنتتەرى باسشىلارىنىڭ ەسەپتەرى قارالادى. اتاپ ايتقاندا، جامبىل وبلىسىنىڭ سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باستاماسىمەن يممۋندىق پرەپاراتتاردى ساتىپ الۋعا قوسىمشا قاراجات ءبولىندى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
بارلىق وڭىردە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن ۆاكتسينامەن باسقارىلاتىن ينفەكسيالاردى دياگنوستيكالاۋ جانە پاتسيەنتتەردى كلينيكالىق جۇرگىزۋ ماسەلەلەرى بويىنشا 4000-نان استام سەمينار وتكىزىلدى.
سوڭعى 8 جىلدىڭ ىشىندە ەلدە ۆاكسيناتسيالاۋدان باس تارتۋ جاعدايلارى 4,8 ەسەگە ارتقانىن ايتا كەتۋ كەرەك. بۇل ءۇردىس ۇجىمدىق يممۋنيتەتتىڭ تومەندەۋىنە تىكەلەي اسەر ەتىپ، جاعدايدى تولىق تۇراقتاندىرۋعا كەدەرگى كەلتىرىپ جاتىر.
