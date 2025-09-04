ەلدە 6,5 ميلليون توننا استىق باستىرىلدى
استانا. KAZINFORM - ەگىن جيناۋ ناۋقانى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇگىنگى كۇنگە دەيىن 4,6 ميلليون گەكتار ءداندى داقىلدار جينالىپ، بۇل جالپى ەگىس القابىنىڭ %28,5- ىن قۇرادى. بۇل تۋرالى ا ش م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باستىرىلعان استىق كولەمى 6,5 ميلليون توننا.
ءداندى داقىلداردان بولەك، اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر 131 مىڭ توننا مايلى داقىلدار، 778,1 مىڭ توننا كارتوپ (ونىمدىلىگى 238,6 س/گ ا)، 2 ميلليون توننادان استام كوكونىس (ونىمدىلىگى 290,3 س/گ ا)، 2,1 ميلليون توننا باقشا داقىلدارىن (ونىمدىلىگى 274,7 س/گ ا) جينادى.
سونىمەن قاتار 347,4 مىڭ توننا قىرىققابات (ونىمدىلىگى 370,2 س/گ ا)، 418 مىڭ توننا پياز (ونىمدىلىگى 396,5 س/گ ا)، 129,3 مىڭ توننا ءسابىز (ونىمدىلىگى 311,3 س/گ ا) جينالدى.
ەگىن جيناۋ ناۋقانى ۇيىمداسقان تۇردە جانە وڭتايلى اگروتەحنيكالىق مەرزىمدە جۇرگىزىلىپ جاتىر.