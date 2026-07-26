ەلبرۋس تاۋىندا ەكى الپينيست كوز جۇمدى
استانا. kazinform - ەلبرۋس تاۋىندا ەكى الپينيست كوز جۇمدى. قۇتقارۋشىلار تاعى 4 ادامدى ىزدەستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى تاسس.
رەسەي توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلبرۋس تاۋىنىڭ 5,1 مىڭ مەتر بيىكتىكتەگى اسۋىندا 7 الپينيست تومەنگە قاراي تۇسە الماي، كومەك سۇراعان. وقيعا ورنىنا ەلبرۋس بيىك تاۋلى ىزدەۋ- قۇتقارۋ جاساعىنىڭ قىزمەتكەرلەرى اتتاندى.
كەيىن جەدەل قىزمەت وكىلدەرى الپينيستەردىڭ ءبىرى تاۋدان ءتۇسىپ، بولعان جاعدايدى ايتىپ بەرگەنىن حابارلادى. ونىڭ سوزىنشە، تاۋ باسىندا ەكى الپينيستىڭ جاعدايى ناشارلاپ، كوز جۇمعان.
كاباردين- بالقاريانىڭ تەرگەۋ كوميتەتى ەكى الپينيستىڭ قازا بولعانىن راستادى. جەدەل قىزمەتتەردىڭ مالىمەتىنشە، ولار — شەتەل ازاماتتارى.
قازىر قۇتقارۋشىلار تاعى 4 الپينيستى ىزدەستىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى كاباردين- بالقاريانىڭ تۋريستىك باعىتتارىندا جالپى سانى 1077 ادامنان تۇراتىن 130 تۋريستىك توپ تىركەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ەلبرۋسقا كوتەرىلۋ كەزىندە 11 جاستاعى بالا قازا تاپتى.
بىلتىر ەلبرۋستا اسپالى جولداعى اپات سالدارىنان ەكى ادام مەرت بولىپ، 9-ى جاراقات الدى.