لازەر نەمەسە درون ارقىلى ۇشقىشتارعا كەدەرگى كەلتىرۋ - ەندى قىلمىس
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ۇشقىشتارعا لازەرلىك قۇرىلعىلار مەن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن كەدەرگى كەلتىرگەنى ءۇشىن قىلمىستىق جازا ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، ۇشقىشتاردى لازەرلىك قۇرىلعىلارمەن كوزدەن شاعىلىستىرۋ وتە قاۋىپتى. مۇنداي ارەكەتتەر ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي قاتەر توندىرەدى، اسىرەسە ۇشاقتىڭ ۇشىپ كوتەرىلۋى مەن قونۋى سياقتى اسا ماڭىزدى كەزەڭدەردە.
- لازەر ساۋلەسى ۇشقىشتىڭ ۋاقىتشا كورۋ قابىلەتىنەن ايىرىلۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن. بۇل - اۋە اپاتىنا اكەلىپ سوقتىراتىن جاعداي. قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق قىزمەتتەرىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، سوڭعى 6 جىل ىشىندە جولاۋشىلار لاينەرلەرى ەكيپاجىنىڭ لازەر ساۋلەسىنەن كوز جانارىنان ايىرىلۋىنىڭ 98 وقيعاسى تىركەلگەن. ولاردىڭ باسىم بولىگى الماتى حالىقارالىق اۋەجايىندا بولعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ماسەلەن، 2017-جىلى مۇنداي 8 جاعداي تىركەلسە، 2023-جىلى ولاردىڭ سانى 30 عا جەتكەن.
بۇعان دەيىن وتاندىق زاڭنامادا بۇل ارەكەتتەر ءۇشىن ارنايى جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلماعان ەدى، سوندىقتان كىنالىلەردى جاۋاپقا تارتۋ ايتارلىقتاي قيىندىق تۋدىردى.
ايتا كەتەرلىگى، اۋستراليا، گەرمانيا، جاڭا زەلانديا، كانادا جانە ا ق ش سىندى ەلدەردە ۇشقىشتى لازەرلىك قۇرىلعىمەن سوقىر ەتۋ - 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى قاراستىرىلعان اۋىر قىلمىس رەتىندە تانىلادى.
- ەندى بۇل جاعداي قازاقستاندا دا وزگەردى. وسى جىلدىڭ 16-شىلدەسىندە قابىلدانعان زاڭعا سايكەس، قىلمىستىق كودەكسكە جاڭا 352-1-باپ ەنگىزىلدى. وندا لازەرلىك قۇرىلعىلار مەن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن پايدالانا وتىرىپ، اۋە كەمەسىن باسقارۋعا كەدەرگى كەلتىرۋ - قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك رەتىندە بەلگىلەندى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
جازا ارەكەتتىڭ سالدارىنا قاراي جەڭىل نەمەسە اۋىر بولۋى مۇمكىن:
ايىپپۇل سالۋدان باستاپ، قاماۋعا الۋ نەمەسە 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا دەيىن قاراستىرىلعان.
پروكۋراتۋرا بۇل وزگەرىستى كولىك سالاسىنداعى قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ باعىتىنداعى ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالايدى.
- مۇنداي ارەكەتتەر - ەشقانداي جاعدايدا «زيانسىز ءازىل» نەمەسە جاي عانا «ەرىككەننىڭ ەرمەگى» ەمەس. بۇل - ونداعان، ءتىپتى جۇزدەگەن ادامنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاتەر توندىرەتىن ورەسكەل زاڭ بۇزۋشىلىق، - دەپ اتاپ ءوتتى باس پروكۋراتۋرا.
پروكۋراتۋرا ءوز قۇزىرەتى شەگىندە جازانىڭ بۇلتارتپاستىعىن قامتاماسىز ەتۋ جانە مۇنداي قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلدايتىن بولادى.
وسىدان بۇرىن عارىش جانە ۇشقىشسىز جۇيەلەر سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرى تالقىلانعان ەدى.