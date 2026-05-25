ۆلاديمير پۋتين قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى
استانا. قازاقپارات -27-29-مامىر كۇندەرى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن قازاقستانعا رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- مەملەكەتتەر باسشىلارى كەلىسسوزدەر بارىسىندا قازاقستان مەن رەسەي اراسىنداعى جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جانە وداقتاستىق قاتىناستاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيىن، سونداي-اق ونى نىعايتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى، -دەلىنگەن حابارلامادا.
28-مامىردا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق فورۋم وتەدى.
29-مامىردا جوعارى ەۋرازيالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى ۇيىمداستىرىلادى.
بۇدان بۇرىن مامىردىڭ باسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋ وتكىزگەنىن جازعانبىز.