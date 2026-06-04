ۆلاديمير پۋتين قازاقستان مەن رەسەيدىڭ ورتاق ماقساتىن اتادى
استانا. KAZINFORM - قوس ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى وتە جاقسى دامىپ كەلە جاتىر. بۇل جونىندە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين پەتەربۋرگ حالىقارالىق ەكونوميكالىق فورۋمى اياسىندا حالىقارالىق اگەنتتىكتەردىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋدە مالىمدەدى.
جيىندا ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ باس ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا ۆلاديمير پۋتيننىڭ جۋىردا قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىن ەسكە سالدى. استانادا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ۆلاديمير پۋتين «قازاقستان مەن رەسەي حالىقتارىنىڭ دوستىعى مەن تاتۋ كورشىلىگىنىڭ جەتى نەگىزى تۋرالى» بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويعان ەدى. راۋشان قاجىبايەۆا رەسەي پرەزيدەنتىنەن بۇل قۇجاتتىڭ ماڭىزى جونىندە سۇرادى.
- ءبىزدىڭ قازاقستانمەن قارىم-قاتىناسىمىز وتە جاقسى دامىپ كەلە جاتىر. ءبىز ءار ماسەلە بويىنشا قىزۋ پىكىرتالاسقا تۇسەمىز. قارجى نەمەسە ءوندىرىس قاتىناستارى، ينۆەستيتسيالىق قىزمەتتەردىڭ شارتتارى، ءىرى جوبالار جونىندە كوزقاراس الۋاندىعى بولادى. ءبىراق ەكى جاق تا ءاردايىم ورتاق مامىلەگە كەلۋگە مۇددەلى. قوس تاراپتىڭ دا كوڭىلى تولاتىن عانا ەمەس، سونداي-اق، ورتاق ماقساتتارعا جەتكىزەتىن بىرلەسكەن شەشىمدەر قابىلداۋعا ۇمتىلامىز. ال ورتاق ماقسات جالعىز - دامۋ جانە قازاقستان مەن رەسەي ازاماتتارىنىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ، - دەدى ۆلاديمير پۋتين.
سونىمەن قاتار، ول ىنتىماقتاستىقتىڭ ءبىرقاتار ارتىقشىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدى بىرنەشە عاسىرلىق ورتاق تاريح بايلانىستىرادى. قارىم-قاتىناسىمىزدا ءبىر مەملەكەتتىڭ قۇرامىندا بولعان كەزدەردەن باستاپ بەلگىلى ارتىقشىلىقتارىمىز بار. ولار - سەرىكتەستىك، ەڭ الدىمەن، ءبىرىڭعاي كولىك بايلانىستارى. ءسىز ورىسشا سۇراق قويدىڭىز. ول ءۇشىن العىس ايتامىن. بۇل دا ەكونوميكالىق ولشەمشارتتار تۇرعىسىنان ماڭىزدى. سەبەبى، ءبىر-ءبىرىمىزدى تۇسىنەمىز، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن توقايەۆ پەن پۋتين تاتۋ كورشىلىكتىڭ جەتى نەگىزى جونىندە، ا ە س- كە قاتىستى قۇجاتتارعا قول قويعانىن جازعانبىز.