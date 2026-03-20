پلاگيات ۇلتتىق كيىم وندىرىسىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر - قازيپا قالي قىزى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق كيىم تىگۋ سالاسىندا پلاگيات ماسەلەسى وزەكتى بولا باستادى. بۇل تۋرالى تاجىريبەلى ديزاينەر قازيپا قالي قىزى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا ايتتى.
سپيكەردىڭ سوزىنشە، سوڭعى جىلدارى ۇلتتىق ناقىشتاعى كيىمدەرگە قىزىعۋشىلىق ارتقانىمەن، بۇل باعىتتاعى وزەكتى ماسەلەلەر كوبەيگەن. سىن- پىكىرلەردىڭ باسىم بولىگى ويۋ-ورنەكتەردىڭ دۇرىس قولدانىلۋىنا قاتىستى بولسا، ەندى ءبىر بولىگى اۆتورلىق قۇقىقتىڭ ساقتالماۋىمەن بايلانىستى.
- بارلىق ويۋ-ورنەكتى زەرتتەدىم. 1000-عا جۋىق جيناعان ويۋ-ورنەگىم بار. ۇيگە قاجەتتى ۇلتتىق ناقىشتاعى 100 توپتاما، 70-كە جۋىق كيىمدەرىمىز بار. ونىڭ جارتىسىنىڭ اۆتورلىق قۇقىعى قورعالعان، - دەيدى قازيپا قالي قىزى.
ديزاينەردىڭ ايتۋىنشا، بۇعان دەيىن ونىڭ بىرنەشە تۋىندىسى رۇقساتسىز كوشىرىلىپ، نارىقتا ارزان باعامەن ساتىلعان. بۇل جاعداي اۆتورلىق قورعاۋ ماسەلەسىنىڭ وزەكتىلىگىن ايقىن كورسەتكەن.
- كومپوزيتسيالىق باسىمدىق دەگەن بار. سونىڭ نەگىزىندە اۆتورلىق قۇقىقتى قورعايمىز. باسەكەلەستىك بولۋ ءۇشىن پلاگياتقا جول بەرمەۋ كەرەك. سەبەبى تاجىريبەمىزدەگى وقيعا ءبىرشاما ەكونوميكالىق شىعىن اكەلدى، - دەيدى ول.
قازيپا قالي قىزى - 1997 -جىلى قىتايدان تاريحي وتانىنا ورالعان قانداس. ول تىگىن سالاسىندا 30 جىلدان استام ۋاقىت ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. كاسىپ جولىن شەتەلدە باستاپ، كەيىن قازاقستاندا جالعاستىرعان.
- 1994 -جىلى ق ح ر- دا، التايدا شەبەرحانا اشىپ، كيىمدەردى جالعا بەردىم، العاش ءوزىمنىڭ توپتامامدى شىعاردىم. ونىڭ اتاۋى - «ۇلتتىق ۇلگى ورنەكتەرى» بولدى. سۇرانىس از بولاتىن، كەيىن كوبەيدى.
ودان سوڭ تۋعان ەلگە تابان تىرەدىك، ەلگە قىزمەت ەتۋدى ويلادىق. بىرتىندەپ كاسىپ جۇيەلەندى. سوڭعى جىلدارى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۇلتتىق ءوندىرىستى، ۇلتتىق كيىمدەردى قولداۋعا قاتىستى ايتقان ءسوزى سەرپىن سىيلاپ، ۇلتتىق كيىمدەر ترەندكە اينالدى، - دەدى ول.
بۇگىندە ديزاينەر ءداستۇر مەن زاماناۋي ءستيلدى ۇشتاستىرىپ، جاڭا باعىتتا جۇمىس ىستەپ كەلەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، نارىقتا كۇندەلىكتى كيۋگە ىڭعايلى ۇلتتىق ناقىشتاعى كيىمدەرگە سۇرانىس جوعارى.
- حالىق اراسىندا جۇمىسقا كيەتىن كيىمدەر سۇرانىستا. كيىمدەردى ساق كەزىندەگى پەتروگليفتەرمەن كومكەرەمىز. وندا تۇتاس تاريح جاتىر، - دەيدى ديزاينەر.
اۆتور
ءمولدىر سنادين