    19:44, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    پلاگيات ۇلتتىق كيىم وندىرىسىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر - قازيپا قالي قىزى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق كيىم تىگۋ سالاسىندا پلاگيات ماسەلەسى وزەكتى بولا باستادى. بۇل تۋرالى تاجىريبەلى ديزاينەر قازيپا قالي قىزى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا ايتتى.

    Қазипа Қалиқызы
    Фото: видеодан салынған скрин

    سپيكەردىڭ سوزىنشە، سوڭعى جىلدارى ۇلتتىق ناقىشتاعى كيىمدەرگە قىزىعۋشىلىق ارتقانىمەن، بۇل باعىتتاعى وزەكتى ماسەلەلەر كوبەيگەن. سىن- پىكىرلەردىڭ باسىم بولىگى ويۋ-ورنەكتەردىڭ دۇرىس قولدانىلۋىنا قاتىستى بولسا، ەندى ءبىر بولىگى اۆتورلىق قۇقىقتىڭ ساقتالماۋىمەن بايلانىستى.

    - بارلىق ويۋ-ورنەكتى زەرتتەدىم. 1000-عا جۋىق جيناعان ويۋ-ورنەگىم بار. ۇيگە قاجەتتى ۇلتتىق ناقىشتاعى 100 توپتاما، 70-كە جۋىق كيىمدەرىمىز بار. ونىڭ جارتىسىنىڭ اۆتورلىق قۇقىعى قورعالعان، - دەيدى قازيپا قالي قىزى.

    ديزاينەردىڭ ايتۋىنشا، بۇعان دەيىن ونىڭ بىرنەشە تۋىندىسى رۇقساتسىز كوشىرىلىپ، نارىقتا ارزان باعامەن ساتىلعان. بۇل جاعداي اۆتورلىق قورعاۋ ماسەلەسىنىڭ وزەكتىلىگىن ايقىن كورسەتكەن.

    - كومپوزيتسيالىق باسىمدىق دەگەن بار. سونىڭ نەگىزىندە اۆتورلىق قۇقىقتى قورعايمىز. باسەكەلەستىك بولۋ ءۇشىن پلاگياتقا جول بەرمەۋ كەرەك. سەبەبى تاجىريبەمىزدەگى وقيعا ءبىرشاما ەكونوميكالىق شىعىن اكەلدى، - دەيدى ول.

    قازيپا قالي قىزى - 1997 -جىلى قىتايدان تاريحي وتانىنا ورالعان قانداس. ول تىگىن سالاسىندا 30 جىلدان استام ۋاقىت ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. كاسىپ جولىن شەتەلدە باستاپ، كەيىن قازاقستاندا جالعاستىرعان.

    - 1994 -جىلى ق ح ر- دا، التايدا شەبەرحانا اشىپ، كيىمدەردى جالعا بەردىم، العاش ءوزىمنىڭ توپتامامدى شىعاردىم. ونىڭ اتاۋى - «ۇلتتىق ۇلگى ورنەكتەرى» بولدى. سۇرانىس از بولاتىن، كەيىن كوبەيدى.

    ودان سوڭ تۋعان ەلگە تابان تىرەدىك، ەلگە قىزمەت ەتۋدى ويلادىق. بىرتىندەپ كاسىپ جۇيەلەندى. سوڭعى جىلدارى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۇلتتىق ءوندىرىستى، ۇلتتىق كيىمدەردى قولداۋعا قاتىستى ايتقان ءسوزى سەرپىن سىيلاپ، ۇلتتىق كيىمدەر ترەندكە اينالدى، - دەدى ول.

    بۇگىندە ديزاينەر ءداستۇر مەن زاماناۋي ءستيلدى ۇشتاستىرىپ، جاڭا باعىتتا جۇمىس ىستەپ كەلەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، نارىقتا كۇندەلىكتى كيۋگە ىڭعايلى ۇلتتىق ناقىشتاعى كيىمدەرگە سۇرانىس جوعارى.

    - حالىق اراسىندا جۇمىسقا كيەتىن كيىمدەر سۇرانىستا. كيىمدەردى ساق كەزىندەگى پەتروگليفتەرمەن كومكەرەمىز. وندا تۇتاس تاريح جاتىر، - دەيدى ديزاينەر.

    اۆتور

    ءمولدىر سنادين

    تەگ:
    مادەنيەت
    Бақытжол Кәкеш
