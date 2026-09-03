لاوس پرەزيدەنتى قازاقستاننىڭ ماماندار دايارلاۋعا كورسەتكەن قولداۋىن جوعارى باعالادى
استانا. KAZINFORM - لاوس پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليت قازاقستانعا ساپارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى كەزەڭى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- مەن قازاقستاندى ورتالىق ازياداعى لاوسپەن ءاردايىم ىزگى ءارى ورنىقتى قارىم-قاتىناس جاساعان ەلدەردىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرامىن. قازاقستان لاوسقا ۇلت-ازاتتىق كۇرەس كەزىنەن بەرى كومەك قولىن سوزىپ، بۇگىنگە دەيىن قولداۋ كورسەتىپ كەلەدى. الەمدەگى احۋال سان مارتە وزگەرسە دە، قازاقستان مەن لاوستىڭ قارىم-قاتىناسى، باۋىرلاستىق بايلانىستارى جانە ءبىر-بىرىنە تىلەۋلەستىگى مۇلدە وزگەرگەن ەمەس. بۇگىنگى ساپار ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى، - دەدى لاوس پرەزيدەنتى.
تحونگلۋن سيسۋليت قازاقستان لاوسقا ماماندار دايارلاۋعا كومەك كورسەتەتىنىنە باسا ءمان بەردى.
- لاوستىڭ جۇزدەگەن ازاماتى قازاقستانداعى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الدى. بۇگىندە ولاردىڭ كوبى مەملەكەتتىك قىزمەتتە، كاسىپكەرلىكتە، ورتالىق جانە جەرگىلىكتى دەڭگەيدە باسشىلىق قىزمەت اتقارادى. وتانداستارىم ستۋدەنتتىك جىلداردا كومەكتەسىپ، قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قازاقستاندىقتاردى جىلىلىقپەن ەسكە الادى. ولار قازاقستاندىقتاردى لاوستا قارسى الۋعا دا، كەزدەسكەن جەردە ريزاشىلىعىن بىلدىرۋگە دە دايىن ەكەنى ءسوزسىز، - دەدى لاوس پرەزيدەنتى.
كەلىسسوز قورىتىندىسى بويىنشا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تحونگلۋن سيسۋليت ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە قوس ەلدىڭ دە مۇددەلى ەكەنىن راستايتىن بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.
ايتا كەتەلىك قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تحونگلۋن سيسۋليت كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزگەن ەدى.