KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    لاوس پرەزيدەنتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىنە باردى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا العاشقى رەسمي ساپارى اياسىندا لاوس حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىنە باردى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Лаос Президенти Қозоғистон Республикаси Миллий музейига ташриф буюрди
    Фото: ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги

    ۇلتتىق مۋزەيدە لاوس پرەزيدەنتىنە قازاقستاننىڭ تاريحي-مادەني مۇراسى، بىرەگەي ارحەولوگيالىق جادىگەرلەر مەن ەجەلگى زەرگەرلىك بۇيىمدار تانىستىرىلدى.

    Лаос Президенти Қозоғистон Республикаси Миллий музейига ташриф буюрди
    Фото: ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги

    ەكسپوزيتسيالار تۇركى حالىقتارىنىڭ ماتەريالدىق جانە رۋحاني مادەنيەتىن، قازاق حالقىنىڭ سالت-ءداستۇرى مەن تۇرمىس-تىرشىلىگىن قامتيدى. مۋزەيدىڭ قۇندى جادىگەرلەرى قاتارىندا ەسىك قورعانىنان تابىلعان التىن ادام، سونداي-اق بەرەل، تالدى-2، تاقساي جانە شىلىكتى كونە قورىمدارىنان تابىلعان ارحەولوگيالىق مۇرالار بار.

    Олтин одам
    Фото: ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги

    ەكسكۋرسيا سوڭىندا تحونگلۋن سيسۋليت ۇلتتىق مۋزەيدىڭ قوناقتار كىتابىنا ەستەلىك جازبا قالدىردى.

    Президент Лаоса посетил Национальный музей во время визита в Казахстан
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    ايتا كەتەيىك، ءبىر كۇن بۇرىن ەكى مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كەلىسسوز بارىسىندا مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تحونگلۋن سيسۋليت وسى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە تۋريزم باعىتىنداعى بايلانىستى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.

    Лаос Президенті Қазақстан Республикасының Ұлттық музейіне барды
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ لاوس باسشىلىعىنىڭ ەلىمىزگە العاشقى ساپارىن ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالادى.

    بيلىك جانە ساياسات ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور