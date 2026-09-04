لاوس پرەزيدەنتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىنە باردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا العاشقى رەسمي ساپارى اياسىندا لاوس حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تحونگلۋن سيسۋليت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىنە باردى، دەپ حابارلايدى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۇلتتىق مۋزەيدە لاوس پرەزيدەنتىنە قازاقستاننىڭ تاريحي-مادەني مۇراسى، بىرەگەي ارحەولوگيالىق جادىگەرلەر مەن ەجەلگى زەرگەرلىك بۇيىمدار تانىستىرىلدى.
ەكسپوزيتسيالار تۇركى حالىقتارىنىڭ ماتەريالدىق جانە رۋحاني مادەنيەتىن، قازاق حالقىنىڭ سالت-ءداستۇرى مەن تۇرمىس-تىرشىلىگىن قامتيدى. مۋزەيدىڭ قۇندى جادىگەرلەرى قاتارىندا ەسىك قورعانىنان تابىلعان التىن ادام، سونداي-اق بەرەل، تالدى-2، تاقساي جانە شىلىكتى كونە قورىمدارىنان تابىلعان ارحەولوگيالىق مۇرالار بار.
ەكسكۋرسيا سوڭىندا تحونگلۋن سيسۋليت ۇلتتىق مۋزەيدىڭ قوناقتار كىتابىنا ەستەلىك جازبا قالدىردى.
ايتا كەتەيىك، ءبىر كۇن بۇرىن ەكى مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كەلىسسوز بارىسىندا مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرىلدى. قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن تحونگلۋن سيسۋليت وسى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە تۋريزم باعىتىنداعى بايلانىستى دامىتۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ لاوس باسشىلىعىنىڭ ەلىمىزگە العاشقى ساپارىن ماڭىزدى قادام رەتىندە باعالادى.