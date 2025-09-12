لاتۆيا اۋە كەڭىستىگىن جاپتى
استانا. قازاقپارات - پولشا اۋماعىنا رەسەيلىك درونداردىڭ كىرۋى لاتۆيانى دا الاڭداتىپ قويدى. سوندىقتان ريگا بەلارۋس جانە رەسەيمەن شەكاراداعى اۋە كەڭىستىگىن جاپپاقشى. بۇل شەشىم بۇگىن جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن كەشكى ساعات 6-دان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ەلدىڭ قورعانىس مينيسترلىگى: «ءدال قازىر ەشقانداي قاۋىپ جوق»، - دەيدى. دەسە دە، لاتۆيا ارمياسى بەس قارۋىن سايلاپ، ساقاداي-ساي وتىرعانىن مالىمدەدى.
پولشا بەلارۋسپەن شەكاراسىن جابادى
پولشا بۇگىن تۇندە بەلارۋسپەن شەكارانى جابادى. بۇعان مينسك پەن ماسكەۋدىڭ اسكەري وقۋ-جاتتىعۋ وتكىزۋى تۇرتكى بولعان. ءىس-شارا 12-16- قىركۇيەك ارالىعىنا بەلگىلەنىپ وتىر. پرەمەر-مينيستر دونالد تۋسكتىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، قاۋىپ سەيىلمەي، شەكارا اشىلمايدى. ازىرگە تەك ەكى وتكىزۋ بەكەتى جۇمىس ىستەپ تۇر. كەيىنگى دەرەكتەرگە قاراعاندا، ءبىرتالاي ادام پولشاعا وتە الماي، بەلارۋس شەكاراسىندا تۇر. ۆارشاۆا رەسەيلىك درونداردىڭ ەل اۋماعىنا كىرگەنىنە الاڭداۋلى. پولشا مۇنى باسقىنشىلىق ارەكەتكە تەڭەپ وتىر. ەل اۋماعىندا 16 ۇشقىشسىز اپپاراتتىڭ سىنىقتارى تابىلعان. ال، رەسەي: «پولشا اۋماعىن ەمەس، ۋكراينانىڭ باتىسىنداعى نىساندارعا سوققى جاساماق بولدىق»، - دەپ مالىمدەدى.
پولشا شەكاراداعى اسكەرىن كۇشەيتەدى
پولشا رەسەي مەن بەلارۋس شەكاراسىنا 40 مىڭ ساربازىن ورنالاستىرادى. بۇل تۋرالى وسى ەلدىڭ قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سەزاري تومچيك حابارلادى. ۆارشاۆا بارلىق شەكارا بەكەتتەرىن جاۋىپ، 3 ايعا ۇشۋدى شەكتەدى. كەشە پولشا رەسەي دروندارىنىڭ اۋە كەڭىستىگىن بۇزۋىنا بايلانىستى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ شۇعىل وتىرىسىن شاقىرۋ تۋرالى ءوتىنىش جاسادى. قازىر ب ۇ ۇ- دا جيىننىڭ ناقتى كۇنى قاراستىرىلىپ جاتىر.
24.kz