KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    لاتىن قارپىنە كوشۋگە بولىنگەن قاراجات بيۋدجەتكە قايتارىلىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت ۇيىندەگى بريفينگتە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءالىپبيدى لاتىن گرافيكاسىنا كوشىرۋ جۇمىستارى قالاي جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.

    Қазақ тілі
    Фото: Kazinform

    مينيسترلىككە قاراستى ءتىل ساياساتى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەلميرا اسان قازاق ءتىلى ءالىپبيىن لاتىن گرافيكاسىنا كوشىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىپ جاتقانىن ايتتى.

    - ا. بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتىنىڭ، شايسۇلتان شاياحمەتوۆ اتىنداعى ءتىل قازىنا ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جەتەكشى عالىم-لينگۆيستەرىن تارتا وتىرىپ، لاتىن گرافيكاسى نەگىزىندەگى قازاق ءتىلى ءالىپبيىنىڭ جوباسى مەن ورفوگرافيا ەرەجەلەرىن جەتىلدىرۋ جونىندەگى جۇمىس جۇرگىزىلۋدە، - دەدى كوميتەت وكىلى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قازاق ءالىپبيىن لاتىن گرافيكاسىنا كوشىرۋدىڭ كەزەڭ-كەزەڭمەن اتقارىلاتىن جوسپارى لاتىن گرافيكاسى نەگىزىندەگى قازاق ءتىلى ءالىپبيى مەن ورفوگرافيا ەرەجەلەرى قابىلدانعاننان كەيىن ازىرلەنەدى.

    كوميتەت وكىلى لاتىن قارپىنە كوشۋدىڭ ناقتى ۋاقىتى جوق ەكەنىن جانە نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەر قۇرىلۋى قاجەت ەكەنىن جەتكىزدى.

    - 2020 -جىلدان باستاپ وسى بولىنگەن قاراجات رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە قايتارىلىپ جاتىر، - دەدى ە. اسان.

    بۇدان بۇرىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك بۇل جۇمىس جوسپار بويىنشا، جۇيەلى تۇردە اتقارىلىپ جاتقانىن ءمالىم ەتكەن ەدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور