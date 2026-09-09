لاتىن قارپىنە كوشۋگە بولىنگەن قاراجات بيۋدجەتكە قايتارىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت ۇيىندەگى بريفينگتە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءالىپبيدى لاتىن گرافيكاسىنا كوشىرۋ جۇمىستارى قالاي جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتتى.
مينيسترلىككە قاراستى ءتىل ساياساتى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ەلميرا اسان قازاق ءتىلى ءالىپبيىن لاتىن گرافيكاسىنا كوشىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىپ جاتقانىن ايتتى.
- ا. بايتۇرسىنوۆ اتىنداعى ءتىل ءبىلىمى ينستيتۋتىنىڭ، شايسۇلتان شاياحمەتوۆ اتىنداعى ءتىل قازىنا ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ جانە جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جەتەكشى عالىم-لينگۆيستەرىن تارتا وتىرىپ، لاتىن گرافيكاسى نەگىزىندەگى قازاق ءتىلى ءالىپبيىنىڭ جوباسى مەن ورفوگرافيا ەرەجەلەرىن جەتىلدىرۋ جونىندەگى جۇمىس جۇرگىزىلۋدە، - دەدى كوميتەت وكىلى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازاق ءالىپبيىن لاتىن گرافيكاسىنا كوشىرۋدىڭ كەزەڭ-كەزەڭمەن اتقارىلاتىن جوسپارى لاتىن گرافيكاسى نەگىزىندەگى قازاق ءتىلى ءالىپبيى مەن ورفوگرافيا ەرەجەلەرى قابىلدانعاننان كەيىن ازىرلەنەدى.
كوميتەت وكىلى لاتىن قارپىنە كوشۋدىڭ ناقتى ۋاقىتى جوق ەكەنىن جانە نورماتيۆتىك-قۇقىقتىق اكتىلەر قۇرىلۋى قاجەت ەكەنىن جەتكىزدى.
- 2020 -جىلدان باستاپ وسى بولىنگەن قاراجات رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتكە قايتارىلىپ جاتىر، - دەدى ە. اسان.
بۇدان بۇرىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك بۇل جۇمىس جوسپار بويىنشا، جۇيەلى تۇردە اتقارىلىپ جاتقانىن ءمالىم ەتكەن ەدى.