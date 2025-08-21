لاۆروۆ پۋتين مەن زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋىنە قاتىستى شارتتى اتادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆتىڭ ايتۋىنشا، ۆلاديمير پۋتين ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن بىرنەشە رەت مالىمدەگەن، دەپ حابارلايدى تاسس.
الايدا مۇنداي كەزدەسۋدىڭ ءوتۋى ءۇشىن الدىمەن مينيسترلەر مەن ساراپشىلار جوعارى دەڭگەيدە قارالۋى ءتيىس ماسەلەلەردى جان-جاقتى پىسىقتاپ، قاجەتتى ۇسىنىستار دايىنداۋى قاجەت.
- بولاشاقتا كەلىسىمدەرگە قول قويۋعا جەتكەن جاعدايدا، ولاردى ۋكراين تاراپىنان كىمنىڭ زاڭدى تۇردە راسىمدەيتىنىنە قاتىستى ماسەلە دە شەشىلۋى ءتيىس، - دەدى لاۆروۆ.
بۇعان دەيىن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي كەزدەسۋدى اۆستريادا، شۆەيساريادا نەمەسە تۇركيادا وتكىزۋگە كەلىسكەنىن، ءبىراق رەسەيدە نەمەسە ۆەنگريادا بولمايتىنىن ايتقان ەدى.
ەسكە سالساق، 18 -تامىزدا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتوندا زەلەنسكي جانە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسىپ، كەيىن ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن. وسىدان سوڭ اق ءۇي رەسەي مەن ۋكراينا پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەزدەسۋىن ۇيىمداستىرۋدى جاريالاعان بولاتىن.