لاۆروۆ الياسكا سامميتىنە قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ 15- تامىزدا الياسكادا وتەتىن رەسەي-ا ق ش سامميتىنە قاتىسادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
بۇل تۋرالى بريفينگتە ر ف س ءى م اقپارات جانە باسپا ءسوز دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى الەكسەي فادەيەۆ مالىمدەدى.
- وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، اسىرەسە الدىڭعى اكىمشىلىكتەردىڭ جۇمىسى كەزىندە ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناسى ايتارلىقتاي تومەندەدى. بۇل كەزدەسۋ كوشباسشىلاردىڭ ۋكراينالىق داعدارىستان باستاپ، حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ تۇرعىسىنان اسا ماڭىزدى سانالاتىن قالىپتى، فۋنكسيونالدىق ەكىجاقتى ديالوگتى قالىپتاستىرۋ جولىنداعى كەدەرگىلەرگە دەيىنگى بارلىق قوردالانعان ماسەلەلەردى تالقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرۋى ءتيىس، - دەدى فادەيەۆ.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادا ترامپ پۋتينمەن كەزدەسۋ 15 -تامىزدا الياسكادا وتەتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن. مەملەكەت باسشىلارى انكوريدج قالاسىنداعى اسكەري بازادا كەزدەسەدى.
ۇيىمداستىرۋشىلار ۇلكەن شتاتتاعى كەزدەسۋدى وتكىزۋگە قولايلى نۇسقالارى بار جالعىز قالا - انكوريدج دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. ال بۇل تاريحي كەزدەسۋدىڭ قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا قالانىڭ سولتۇستىك شەتىندە ورنالاسقان ەلمەندورف- ريچاردسون اسكەري بازاسى عانا جاۋاپ بەرەدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا