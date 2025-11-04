19:31, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5
لاحور - الەمدەگى اۋاسى ەڭ لاس قالا
استانا. قازاقپارات - پاكىستاننىڭ لاحور قالاسى الەمدەگى ەڭ لاس شاھار اتاندى. اۋاداعى زياندى بولشەكتەردىڭ يندەكسى حالىقارالىق بەلگىلەنگەن تالاپتان 237 ەسە اسىپ كەتكەن.
بۇل دەڭگەيدە تىنىس الۋ جولدارى اۋرۋلارىنىڭ پايدا بولۋ قاۋپى ارتادى. سول سەبەپتى قالا تۇرعىندارىنا دالادا ۇزاق ۋاقىت ەڭبەك ەتىپ، دەنە شىنىقتىرۋمەن ايىنالىسپاۋ ەسكەرتىلدى. تۇرعىندار شاھار اۋاسىن تازارتۋ ءۇشىن قويىلعان سۋ بۇركيتىن قوندىرعىلاردىڭ كومەگى از دەپ، ۇكىمەتتەن شۇعىل شارالار قابىلداۋدى تالاپ ەتىپ جاتىر.